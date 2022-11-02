استشاري يوضح أسباب جرثومة المعدة وطرق العلاج: إهمالها يؤدي إلى السرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتساءل الكثير من الأشخاص عن أسباب جرثومة المعدة لما تسببه من أعراض وتدهور في الصحة لذا يحاولون التأكد من الإصابة منها أم لا وطرق العلاج الصحيحة للتخلص من هذه المشاكل، وهو ما نرصده في السطور التالية.

يقدم الدكتور محمود الحوفي، أستاذ علوم الأغذية أسباب جرثومة المعدة وعلاجها وأعراضها وطريقة اكتشافها.

أسباب جرثومة المعدة بالتفصيل

أجاب «الحوفي»، على تساؤل ما هي أسباب جرثومة المعدة؟، مؤكدا أنها تحدث بسبب تلوث الدعاء ويعتبر أكثر الأمراض انتشارا بالعالم، ويصاب بها الشخص عن طريق الأواني والأطعمة أو المياه غير النظيفة أو مشاركة أدوات الأكل أو القبلات أو الشيشة.

وأشار أستاذ علوم الأغذية، إلى أن من الممكن اكتشاف جرثومة المعدة، من خلال فحص المسحة عبر الفم أو تحليل البراز، حيث إنها تعيش بالفم والقناة الهضمية، أي بين جدار المعدة والغشاء المخاطي.

أسباب جرثومة المعدة عند الأطفال

وأسباب جرثومة المعدة عند الأطفال مثل الكبار وما ذكر سابقا نتيجة التلوث واستخدام نفس الأطباق والأكواب أو المياه ونصح بعدم تبادل أدوات الطعام في المدرسة.

أعراض جرثومة المعدة

- العطش.

- الأكل بشكل غير جيد.

- حمو في المعدة.

- حدوث غازات.

- الشعور بتدهور في الصحة.

- يؤثر على عملية الهضم بالمعدة ومن الممكن أن ينتشر في الأمعاء.

- إسهال كل فترة بدون سبب.

- فقدان الشهية.

- فقدان الوزن.

- انتفاخ البطن.

أسباب جرثومة المعدة وعلاجها

أسباب جرثومة المعدة تأتي نتيجة التلوث أما بالنسبة لعلاجها، أوضح «الحوفي»، أن يكون ذلك من خلال زيارة الطبيب المعالج لأنه مرض صعب ويحتاج الشخص للحصول على كورس من الأدوية تقريبا شهر أو شهرين حسب الحالة كما يخضع للتحليل عدة مرات لمتابعة هل تم علاجه أم لا.

ونصح أستاذ علوم الأغذية بعد إهمال جرثومة المعدة كونها ربما ينتج عنها بعد فترة قرح المعدة وإذا استمر ذلك على المدى البعد من الممكن الإصابة بسرطان المعدة.