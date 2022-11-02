لا تتوقع.. وجبة شهيرة تزيد خطر الإصابة بجلطات الدم في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن يسبب الإفراط في بعض الأطعمة التي نتناولها باستمرار وبشكل يومي، بعض المشاكل الصحية الخطيرة دون أن ندري.

وحذر موقع صحيفة express البريطانية، من أن هناك وجبة شهيرة قد تزيد خطر الإصابة بجلطات الدم في حالة تناولها بإفراط، ألا وهي رقائق البطاطس، حيث تُخبز في الأغلب في زيوت مثل بذور اللفت وزيت عباد الشمس التي لا تجعلها الخيار الأكثر صحة.

ووفقا لخبير التغذية روري بات، فإن زيوت عباد الشمس وبذور اللفت من الأنواع التي قد تسبب العديد من المشاكل الصحية .

وتحتوي هذه الزيوت على أحماض دهنية (غير مشبعة) متطايرة وحساسة لدرجة الحرارة، ويمكن أن تسبب طفرات في بنية الأحماض الدهنية التي تحتوي عليها الزيوت.

علاوة على ذلك، يؤدي تناول الوجبات الخفيفة من رقائق البطاطس إلى تراكم الكوليسترول الضار المعروف أيضًا باسم LDL ، في جدران الشرايين.

ووفقا للمجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن الاستهلاك اليومي لحوالي 160 جراما من رقائق البطاطس لمدة أربعة أسابيع يمكن أن يزيد من العلامات المرتبطة بتصلب الشرايين.

ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي مليء بالفواكه والخضروات في تقليل الآثار المؤكسدة لتناول رقائق البطاطس، وفقًا لأخصائي التغذية.

أضرار الإفراط في البطاطس:

زيادة الوزن

السكري وأمراض القلب

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم

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