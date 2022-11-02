طريقة عمل الكول سلو.. حضريها زي المطاعم العالمية بالزبادي والكرنب

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتصدر طريقة عمل الكول سلو، محركات البحث دومًا، إذ يبحث الكثير عن الطريقة السليمة لتحضير هذا النوع من السلطة المُفضل لدى البعض، خاصة ممن يتبع حُمية غذائية بعينها، إذ يفضل تناول سلطة الكول سلو ضمن نظامع الغذائي.

طريقة عمل الكول سلو فاطمة أبو حاتي

ويقدم «هُن» لربات المنازل، طريقة عمل الكول سلو على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي

المقادير:

2 كوب من الكرنب الأبيض.

نصف كوب زبادي.

نصف كوب مايونيز.

كوب جزر مبشور.

بصلة صغيرة مقطعة.

رشة ملح.

ملعقة خل.

ملعقة كبيرة عسل.

ملعقة كبيرة سكر.

طريقة تحضير الكول سلو على طريقة فاطمة أبو حاتي

في وعاء عميق، اخلطي البصل والسكر ويترك جانبا.

قطعي الكرنب شرائح صغيرة ورفيعة، وضيفي إليه الجزر المبشور، ثم الخل والملح، والزبادي والمايونيز، وتقلب السلطة مع الملح.

ضيفي ملعقة كبيرة من العسل، أو 2 ملعقة كبيرة من السكر.

يُغسل البصل بالماء، ويصفى جيدا من الماء.

ضيفي البصل إلى السلطة وتقلب كل المكونات جيدا، مع بعضها البعض.

توضع سلطة الكول سلو في الثلاجة وتقدم باردة.

طريقة عمل الكول سلو في المنزل

إليكِ طريقة سهلة وسريعة لعمل سلطة الكول سلو في المنزل بخطوات بسيطة

المقادير:

1 ملفوف (كرنب) صغير مبشور.

3 جزر مبشور.

5 ملاعق سكر.

علبة مايونيز وسط.

كوب صغير لبن أو زبادي.

طريقة عمل الكول سلو في المنزل

احضري وعاء عميق، وضعي السكر مع الملفوف والجزر المبشور، حتى يذبل.

ضيفي للخضروات السابقة المايونيز واللبن، ويخلط جيدا.

اتركيها في الثلاجة 3 ساعات، ويقدم باردا.

طريقة عمل الكول سلو بالزبادي

إليكٍ طريقة عمل الكول سلو بالزبادي، وفقًا لما قدمته الشيف ماجي حبيب، خلال برنامجها «عيش وملح» المذاع عبر قناة «CBC سفرة».

المقادير:

كرنب سلطة أبيض.

جزر.

نصف كيلو زبادي.

مايونيز.

عسل أبيض.

ملح.

طريقة عمل سلطة الكول سلو بالزبادي

قطعي الكرنب إلى شرائح رفيعة وضعيها في وعاء عميق، ثم ضيفي الملح.

ضيفي المايونيز ثم العسل لخليط الزبادي، وقلبي المكونات جيدًا.

ضيفي خليط الزبادي والعسل للكرنب وقلبي ثم أضيفي الجزر المبشور واخلطيهم.

اتركيها لتتجانس المكونات معًا لمدة ليلة بالثلاجة ثم قدميها.