«مارينا» مصممة أزياء تطلق مسابقة لدعم مواهب الأطفال في الرسم: مكافآة للفائز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حبها للفن بصورة كبيرة لم يتوقف عند نجاحها في التميز بعالم تصميم الأزياء فسحب، بل اتجهت مؤخرًا، نحو البحث عن المواهب في الأنامل الصغيرة، وذلك لشعورها بالمسؤولية تجاه مجتمعها والتأسيس الصحيح لجيل النشء، وسرعان ما قررت مصممة الأزياء، مارينا عازر، إطلاق أول نسخة لمسابقة الرسم Little Blooming Artist للأطفال، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا منذ الإعلان عنها.

تفاصيل إطلاق مسابقة Little Blooming Artist للأطفال

خلال حديثها لـ«هن» كشفت مصممة الأزياء، مارينا عازر، عن تفاصيل إطلاق النسخة الأولى من مسابقة الرسم Little Blooming Artist للأطفال، والتي جاء السبب خلف العمل عليها، لشعور «عازر»، براند الأزياء الخاص بها بمسؤولية تجاه دعم الأطفال، وتنمية مواهبهم المختلفة والتي من بينها الرسم داخل المجتمع.

عدة شروط بسيطة تضمنتها المسابقة لالتحاق بها، من بينها تراوح أعمار الأطفال المتقدمين ما بين 4 و15 عامًا، مع تقدم كل طفل بأفضل الرسومات الخاصة به، وذلك من خلال الدخول على الرابط المسجل الخاص بالمسابقة.

ووفق «مارينا»، فإن لجنة التحكيم ستضم مجموعة من الأساتذة بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، وهم، الدكتورة مها جورج، والدكتورة، منار حسن، والدكتورة راندا نادي.

تصميم رسومات ودعم لمؤسسة بهية

لم يقتصر دور المسابقة في تنمية مواهب الصغار في الرسم، بل أيضًا اهتمت «مارينا» بتوجيه جزء من نشاط المسابقة لدعم مؤسسة «بهية» لعلاج سرطان الثدي، وسيتم ذلك من خلال تقسيم عائدات البيع بالتساوي بين الفائزين والمؤسسة الطبية في حاله بيع الفساتين.

«في النهاية هتتم طباعة الرسومات الفائزة للطفل الفائز على 3 فساتين من تصميمي، إلى جانب عرضها في أحد المراكز التجارية الشهيرة خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، ونص المكسب لبهية والنص التاني للفائز».. حسب مصممة الأزياء.