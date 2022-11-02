طبيبة توضح طرق فعالة للوقاية من سرطان الجلد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

سرطان الجلد من أنواع السرطانات المنتشرة التي يصاب بها العديد من الأشخاص، لذا كيف يمكن الوقاية منه أو خفض خطر الإصابة به.

أوضحت الدكتورة تاتيانا شابوفالينكو، كبيرة أطباء مستشفى MEDSI الخاص بموسكو، أن التعرض فترة طويلة لأشعة الشمس، قد يشكل خطورة بالنسبة لبعض الأشخاص، وخاصة الذين لديهم شامات أو بقع جلدية، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

بالإضافة إلى ذلك، تزيد فقاعات حروق الشمس، من خطر الإصابة بسرطان الجلد، لذا ينصح الخبراء بضرورة استخدام وسائل تساعد على الوقاية من الشمس.

وتقول: "يجب عدم التعرض للشمس خلال الفترة من الساعة 11 وإلى الساعة 16 ، لأن الشمس في هذه الفترة، هي أكثر نشاطا وعدوانية".

وتضيف، من أجل استبعاد الإصابة بسرطان الجلد، يجب تنظير الجلد، وهذا الفحص يجريه طبيب أخصائي بالأمراض الجلدية، الذي يقرر ما إذا كانت هناك حاجة لكشط الجلد في حالة الشك بسرطان الجلد.