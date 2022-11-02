تعرف على أفضل طريقة للوقاية من مرض الانسداد الرئوي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يرتبط سبب حدوث ضيق التنفس في حالات كثيرة بزيادة الوزن وقلة النشاط البدني، ولكن تكون المشكلة أكثر خطورة من خاصة إذا كان الشخص من المدخنين.

ويوضح الدكتور أندريه كوليشوف، أخصائي أمراض الرئة، إلى أن مرض الانسداد الرئوي المزمن يمكن أن يؤدي إلى الإعاقة والوفاة.

ووفقا للخبراء، التدخين هو أحد الأسباب الرئيسية لتطور هذا المرض الرئوي المزمن، ومن الأسباب الأخرى عمليات الانتاج الضارة وبعض المواد والألياف، وكذلك التهابات الجهاز التنفسي في مرحلة الطفولة وأيضا أمراض القصيبات الهوائية والبيئة الضارة، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

ويطلق الخبراء على مرض الانسداد الرئوي المزمن أسم مرض المدخنين، لأن معظم أمراض الرئة تظهر لدى المدخنين، لذلك فإن أفضل طريقة للوقاية من هذا المرض هي الإقلاع عن التدخين. ولكن يجب أن نعلم أن التدخين "السلبي" يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بهذا المرض، نتيجة استنشاق دخان السجائر.

ووفقا للأطباء، يمكن الوقاية من المرض أيضا بالتطعيم، وكذلك باستخدام أجهزة تنقية الهواء والمؤينات وأجهزة ترطيب الهواء.