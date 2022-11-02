تحذير من استخدام أحد أنواع «الطاسة».. يسبب أضرارا خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

المقلاة أو الطاسة كما يطلق عليها من أدوات المطبخ المهمة والتي تستخدم تقريبا بشكل يومي، لذا ينصح باستعمال نوع معين ومعرفة بعض النصائح لتجنب المخاطر.

شرح الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، عبر «هن»، أهمية اختيار نوع جيد من المقلاة لذا نصح باستعمال «الطاسة» من نوع الاستالينس لاحتوائها على مادة آمنة للأطعمة بها.

أفضل نوع للمقلاة

وحذر أستاذ علوم الأغذية من استعمال المقلاة المصنوعة من الألومنيوم كونها تحتوي على مركبات ضارة على الصحة وذلك عند التفاعل مع المواد الحمضية، بينما تمتلك التيفال على مادة تنفصل عنها مع تكرار الاستعمال ما يسبب أضرارا على الصحة بحسب قوله.

مشاكل تكرار استخدام الطاسة

وأشار الحوفي إلى أضرار استخدام الطاسة الألومنيوم، حيث إن تفاعل المركبات بها تؤثر على المخ والذكاء، وأن مع تكرار استخدامها على المدى البعيد ربما تكون مسرطنة، بسبب تراكم عنصر الألومنيوم في الجسم ويتحول لجرعات سامة عليه وذلك عند الاستمرار في استعمال المقلاة.

وأوصى أستاذ علوم الأغذية من تغيير المقلاة كل مدة، أي عدم استعمالها لأعوام طويلة، موضحا أن يفضل أيضا استخدام الغطاء خلال استخدامها لمنع دخول الأكسجين والتقليل من الأكسدة، ما يحافظ على العناصر الغذائية في الأطعمة.