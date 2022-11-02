تحذير من الإفراط في مشروبات الطاقة.. أضرار بالجملة وتسبب جلطات الدم

القاهرة - سمر حسين - صحة

لطالما كانت مشروبات الطاقة مجال دراسة، فهل هي مفيدة أم لا يجب تناولها؟، تقول القاعدة إن كل أمر زاد عن حده انقلب ضده، ومشروبات الطاقة ليست بعيدة عن تلك القاعدة، فقد وجدت دراسة بريطانية جديدة أن تناول مشروبات الطاقة يمكن أن تسبب تجلط الدم، والذي يؤدي بدوره إلى الإصابة بأمراض القلب والشرايين وأمراض الدماغ، وفي نهاية المطاف يمكن أن يؤدي إلى جلطات في المخ.

أضرار مشروبات الطاقة على الرجال

تحتوي مشروبات الطاقة على الكثير من الكافيين، إضافة إلى السكر، وكثرة الكافيين، تسبب دقات القلب السريعة وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب آثارًا جانبية، وذلك بحسب دكتور نرمين نبيل أخصائي التغذية:

مشاكل النوم.

الهلع.

الأرق.

معدة مضطربة.

الهزات العضلية.

أضرار مشروبات الطاقة على البنات

لا تنحصر مشكلات مشروبات الطاقة على كثرة الكافيين وحسب وإنما كثرة السكر أيضا، والكافيين يمكن أن يسبب مشاكل أكثر خطورة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب أو الذين يتناولون أدوية معينة، وخاصة الفتيات وخلال فترة الحمل كذلك والرضاعة يجب تجنب تماما تناول مشروبات الطاقة وتقليل الكافيين قدر الإمكان.

أضرار مشروبات الطاقة على القلب

ويمكن أن تسبب مشروبات الطاقة، والمشروبات المليئة بالسكر إلى الإصابة بتجلط الدم، ورغم أن تجلط الدم مفيد في كثير من الحالات لمنع النزيف الكبير في حالة الجرح، إلا أن تجلط الدم الذي لا يذوب بشكل طبيعي، يمكن أن يؤدي لكوارث صحية أخرى.

حيث يسبب الإصابة بالسكتات الدماغية، وتصلب الشرايين، وجلطات القلب، والأمراض القلبية الأخرى، لذا يجب تناولها بحذر شديد وبكميات قليلة ويفضل دون سكر، حتى لا تتفاقم الآثار الجانبية لتناول مشروبات الطاقة.