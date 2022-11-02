توقعات الأبراج وحظك اليوم 2/11: أخبار سارة لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء



محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

برج الحمل

عاطفياً: يوم مثالي للاستمتاع بأجواء رومانسية.

مهنياً: قد يثير مديرك أعصابك اليوم.

مالياً: ستتعامل مع حساب التوفير الخاص بك بشكل أفضل من المعتاد.

- برج الثور:

مهنيًا: أظهر بعض المبادرة في العمل.

عاطفيًا: ستتعلم أن تعيش وتحب وتترك.

مالياً: من الناحية المالية، ستمر ببعض التقلبات اليوم.

- برج الجوزاء:

مهنياً: حاول عدم تحمل عبء عمل ضخم اليوم.

عاطفياً: ستمتلئ اليوم بمشاعر إيجابية وسعيدة.

مالياً: ستمر بأزمة مالية، عليك الحذر.

برج السرطان

عاطفياً: من المحتمل جدًا أنك بحاجة إلى دعم من أصدقائك.

مهنياً: أظهر لماذا أنت الخيار الأفضل للوظيفة.

مالياً: انفراجة في أزمتك المالية اليوم.

برج الأسد

عاطفياً: لا تخف من إظهار مشاعرك .

مهنياً: سيكون التركيز في العمل اليوم أصعب قليلاً.

مالياً: سيأتي النجاح المالي اليوم.

برج العذراء

عاطفياً: ستشعر بالانسجام الشديد مع نفسك الداخلية وعواطفك.

مهنياً: ابذل قصارى جهدك حتى لا تتأخر عن العمل اليوم.

مالياً: مكسب كبير في الطريق إليك.

برج الميزان

مهنيا: قد تشعر بنقص الثقة في مكان عملك.

عاطفياً: تفرط في التفكير مؤخرًا وهذا ما يسبب كل التوتر الذي كنت تعاني منه.

مالياً: هذا ليس الوقت المناسب لإقراض أي شخص بالمال.

برج العقرب

عاطفياً: هناك مشكلة كبيرة في علاقتك. حان الوقت لاصلاحها.

مهنياً: قد يبدو العمل مملًا بعض الشيء.

مالياً: حاول إيجاد المزيد من الطرق لكسب المزيد من المال.

برج القوس

عاطفياً: هناك تغيير في حياتك العاطفية.

مهنياً: العمل الشاق يؤتي ثماره بالتأكيد.

مالياً: لا تسرف أموالك على الأشياء التافهه.

برج الجدى

عاطفياً: حاول التحدث إلى أصدقائك لأنهم سيعرفون بالضبط ما تحتاجه.

مهنياً: أنت فقط بحاجة إلى أن تؤمن بنفسك أكثر.

مالياً: ستحصل على المزيد من الأموال.

برج الدلو

عاطفياً: قد تشعر بالوحدة أكثر من المعتاد .

مهنياً: اليوم سوف يجلب لك درسًا حكيمًا تحتاج إلى التعلم منه.

مالياً: تنفق مزيد من الأموال على احتياجات أفراد أسرتك.

برج الحوت

عاطفياً: اتصل بأفراد عائلتك أو أشقائك إذا كان لديك وقت.

مهنياً: اعمل بجد لأن رئيسك قد يكون على اطلاع بكل تفاصيل شغلك.

مالياً: ستقوم بشراء منزل أو سيارة.