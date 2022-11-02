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مايان السيد بإطلالة ناعمة في العرض الخاص لفيلم هاشتاج جوزني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

ظهرت الفنانة مايان السيد بإطلالة أنيقة خلال حضورها العرض الخاص لفيلم هاشتاج جوزني.

وأطلت بجامبسوت باللون الأبيض بقصة الكب.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ترابيا.

واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، ومجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم.

والجدير بالذكر أن هاشتاج جوزني بطولة: أمير المصري، مايان السيد، دينا، صابرين، إسلام إبراهيم، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمد محمود، حسام داغر، إسماعيل فرغلي، لبني عزت، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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