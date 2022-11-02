استشاري تغذية يكشف علاقة المأكولات الغنية بالألياف بالحماية من الخرف

القاهرة - سمر حسين - صحة

المأكولات الغنية بالألياف الغذائية تحتوي على فوائد عديدة للجسم وهي موجودة بشكل رئيسي في الفاكهة والخضروات، وتُعرف بقدرتها على منع العديد من الأمراض مثل السرطانات المعدية وأمراض القلب وهي المسؤولة عن صحة الدماغ بما فيها أمراض الخرف أو آلزهايمر، لذلك نقدم لكم خلال السطور التالية علاقة المأكولات الغنية بالألياف بالحماية من الخرف.

قال عمر ناجي، استشاري التغذية، لـ«هن»، إن الالتهاب في الأعصاب ينجم عن بكتيريا في الأمعاء، ويعتبر ذلك أحد الأسباب العديدة لمرض «آلزهايمر» والنظام الغذائي الغني بالألياف يحل محل البكتيريا ويكون مضادًا للالتهابات، وتناول المأكولات الغنية بالألياف يساعد على منع التهاب الدماغ؛ ما يؤدي إلى تأخير مرض الخرف.

فوائد المأكولات الغنية بالألياف للجسم

ونوه «ناجي» بأن المأكولات التي تحتوي على الألياف تكون من المغذيات التي ليس بها سعرات حرارية كبيرة ولا يتم هضمها إلا في استخدام الطاقة، ما يعطي فوائد كبيرة للجسم، وتكون عاملا مساعدا في الوقاية من أمراض الدماغ مثل آلزهايمر، لأنها تساعد على أن الجسم لا يتأثر بتقدم العمر ولا بالشقائق الحرة التي تؤثر في الإصابة بآلزهايمر.

المأكولات الغنية بالألياف تحمي من الخرف

وأضاف «ناجي» أن الحصول على المأكولات الغنية بالألياف يتحدد في الحصول على 14 جرامًا يوميًا من الألياف، كما حددت وزارة الصحة ويتلخص في اتباع نظام غذائي غني يعتمد على النباتات، والمأكولات الغنية بالألياف هي:

- الشوفان

- البسلة ‏

- الفاصوليا

- الجزر

- الشعير ‏

‏- ‏البنجر

‏- ‏البروكللي

- ‏الخرشوف

- المكسرات

‏- ‏جوز الهند

‏- ‏القرنبيط

فواكه غنية بالألياف

‏- ‏الموز

- ‏الأفوكادو

‏- ‏الكمثرى

- ‏الفراولة

- ‏التوت

‏- ‏التفاح

وقدم «ناجي» نصائح لنظام غذائي غني بالألياف بأنه عليكِ أن تتناولي في وجبة الإفطار الشوفان وأن تعتمدي على البقوليات في الغذاء مثل الفاصوليا والبسلة، بالإضافة إلى أي نوع من السلطة مع تناول الفاكهة خلال اليوم من ثلاث إلى خمس مرات.