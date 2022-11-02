الامارات | دعوة من القرية العالمية إلى محبّي التزلج على الجليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القرية العالمية في دبي فعاليات وجهتها الترفيهية الأحدث في موسمها الجديد، وهي حلبة تزلج «سنوفست» التي تُعد صديقة للبيئة.

ودعت القرية كل محبّي التزلج على الجليد إلى تجربة «سنوفست»، وهي «حلبة تزلج صناعية ثورية من المستوى العالمي، تمنحهم تجربة التزلج على الجليد الحقيقي نفسها، ولكن من دون أقدام مبللة أو أنوف باردة».

وسيتمكن محبّو التشويق من جميع الأعمار من الاستمتاع بليلة من التزلج حول الحلبة بغض النظر عن درجة حرارة الجو، وحتى تجربة الشعور بالثلوج التي تهطل على الوجهة في مختلف الأوقات.

ويمكن للضيوف زيارة الوجهة الترفيهية الجديدة عند مدخل منطقة كرنفال للألعاب، والتي توفر لهم المعدّات اللازمة للاستمتاع بالتزلج.