لسبب غريب.. جيران امرأة يهددوها بالاتصال بالشرطة - ماذا حدث؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي



الخلافات بين الجيران ليست شيئًا جديدًا إذ يواجه الكثير من الأشخاص مشكلات بسبب سلوك جيرانهم، ومع ذلك، فإن هذه المرأة لديها مشكلة مختلفة تمامًا مع جيرانها.



حيث يدعي جيرانها أن لديهم مشكلة مع نباتات الزينة الموضوعة على شرفتها لأنهم لا يستطيعون تحمل النباتات الاصطناعية.



وتلقت المرأة المذكورة رسالة مجهولة المصدر من جيرانها يقولون فيها إن النباتات "ليست حقيقية ومصنوعة للزينة" وأنهم غاضبون منها لامتلاكها نباتات مزيفة بدلاً من نباتات حقيقية، وفقا لموقع "timesnownews".



وتقول الرسالة أيضًا أن "هذا سينعكس بشكل سيء للغاية على منازلنا وبالتالي سيكون لذلك تأثير سلبي على الأشخاص الذين سيبيعون ممتلكاتهم".



ونشرت المرأة صورة للرسالة على موقع Reddit وعلقت عليها قائلة: "هذه الرسالة المكتوبة بشكل سيئ من جارتي العدوانية السلبية تخبرني بإزالة نباتاتي".



وتقول الرسالة أيضًا أن أهالي الحي اجتمعوا لمناقشة المشكلة واستقروا على إعطاء المرأة يومين لإزالة تلك النباتات أو الاتصال بالشرطة وكتابة دعوى قضائية.



وعلق العديد من مستخدمي Reddit على المنشور حول الرسالة المكتوبة قائلين:" الرسالة مكتوبة بشكل سيئ ومليئة بالإخطاء الإملائية والنحوية".



وعلق أحد المستخدمين: "من المضحك أنهم يعتقدون أن الشرطة ستهتم بهذا الأمر."



وقال آخر: "أو أن تكتب الشرطة دعوى قضائية".



وكتب مستخدم آخر: "أتمنى أن يكون لديكي كاميرات للقبض عليهم وهم يزيلون نباتاتك من شرفتك الأمامية ليحاكمون بتهمة السرقة ".

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