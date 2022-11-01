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بمكياج ساحر وإطلالة أنيقة.. ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام، وذلك مع جمهورها ومتابعيها."

وظهرت وهي ترتدي توب كت حمالات، وتركت شعرها منسدلًا على أكتافها.

وقامت بوضع عدسات لاصقة من "Anesthesia contact lenses، واعتمدت مكياج بواسطة زايا، وتصفيف شعرها في صالون Helen".

ووضعت لمسات ماكياج جريئة من درجات النيود الفائعة، مناسب للون بشرتها، مما نال إعجاب محبيها.

وجاء الإعجاب كالتالي: "اللوك يجنن، مكياج لايق عليكى ياقمر، مشاء الله شكلك حلو".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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