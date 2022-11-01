سيدة تنجب وهي في غيبوبة.. كيف حدث ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل



أنجبت سيدة تدعى سافينا، وتبلغ من العمر 23 عامًا، طفلها وهي في غيبوبة بمركز الصدمات، إثر تعرضها لإصابات خطيرة بمنطقة الرأس في حادث، وتوجهوا بها إلى المركز في 1 من شهر أبريل.



حيث كانت سافينا حامل وطفلها يبلغ 40 يومًا وقت وقوع الحادث، وبعد العلاج الأولي في بولاندشار، أحيلت إلى مركز الصدمات AIIMS، و خضعت لأربع عمليات جراحة أعصاب في الأشهر الأخيرة أثناء مكوثها في المستشفى، وذلك وفقًا لما ذكره موقع indiatoday.



وتأكد حملها وكانوا يراقبون صحة الجنين من خلال فحص الموجات فوق الصوتية، التي أجرته أن الطفل بصحة جيدة، وكان ذلك في الأسبوع الثامن عشر من حملها.



وعندما كانت في الثلث الأول والثاني من حملها، كان هناك العديد من الاراء حول ما إذا كان عليها إنهاء حملها أو مواصلة الحمل، لأنها كانت فاقدة للوعي، وتم ملاحظة عدم وجود أو ملاحظة أي تشوهات خلقية في الجنين من خلال الفحوصات فوق الصوتية، لذا اقترح بعض الأطباء لمواصلة الحمل.



وأكدت الأسرة على آراء الأطباء في استكمال حمل الأم، في حالة لم تواجه أي مشكلة صحية خلال تلك الفترة، وتم استكمال فترة حملها وولادتها بسلامة، وهي لا تزال فاقدة للوعي، وصرح الأطباء أن فرصتها في الشفاء تتراوح ما بين 10 إلى 15% حتى تتمكن من استعادة وعيها.

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