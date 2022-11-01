أمريكية تتحدى إصابتها بنوع سرطان نادر.. أصبحت عارضة أزياء بساق واحدة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ربما تتعدد النماذج الملهمة حول العالم التي تعطي أفضل مثال، فلا توجد في قاموسهم كلمة المستحيل، لكن الأمريكية كايرن أتكسينون، واحدة ممن سلطت الأضواء نحوها مؤخرًا، ليس فقط لمقاومتها لواحدة من الأمراض اللعينة، بل لعملها بمجال عروض الأزياء الذي يعتمد على المظهر الجمالي كعامل أساسي، لكنها تخطت كل هذه الصعاب معلنة أنها قادرة على هزيمة اليأس.

إصابة بالسرطان وتدهور الحالة الصحية

ووفق ما ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية، أن الأمريكية كايرن أتكينسون، البالغة من العمر 35 عامًا، قد عانت من الإصابة بنوع نادر من مرض السرطان الذي يصيب شخصًا بين كل 10 ملايين، ويخترق الأنسجة الرخوة، إذ تبدأ معظم الحالات أسفل بشرة الأصابع أو اليد أو الساعد أو الساق السفلى أو القدم، إلى جانب أنه يمكن أن يصيب مناطق أخرى في الجسم.

وكان جرى تشخيص حالة «كايرن» في يوليو 2018، وفي ديسمبر من ذلك العام، بتر أحد ساقيها بداية من أعلى منطقة الفخذ، ما أنقذ حياتها على مدار 4 أعوام.

شغف بعد المرض

وبعد إجراء تلك الجراحة العصيبة، بدأت الفتاة الثلاثينية في البحث عن شغف جديد يتناسب مع طبيعتها الصحية الجديدة، وسرعان ما اتجهت لإنشاء قناة على منصة YouTube لتوجيه مبتوري الورك الآخرين أثناء العملية قبل وأثناء وبعد البتر، وأيضًا لتشجيع الآخرين على أن هناك دائمًا حياة إيجابية للعيش حتى أثناء أو بعد ظروف قاتمة.

ولم تكتف الفتاة الأمريكية بنشر الإيجابيات فقط، بل قررت الدخول إلى عالم جديد، وقد بدا في البداية شديد الصعوبة بالنسبة لها، لكنها نجحت في أن تكون أول عارضة أزياء بتلك الإصابة نتيجة السرطان، وسرعان ما تصدرت صورها أغلفة عدد من المجلات المختلفة.