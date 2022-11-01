أزمات صحية يسببها العفن عند ظهوره في المنزل.. و5 خطوات للوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد العفن من الأشياء التي تسبب انزعاجًا شديدًا في حال ظهورها بأي مكان، وذلك لتسببه في التعرض للعديد من الأزمات الصحية بالنسبة لبعض الأشخاص، إذ أنه من السهل انتشاره المفاجئ بعدد من الأماكن المختلفة داخل المنزل.

أزمات صحية يسببها التعرض للعفن

وحسب ما ذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه يمكن أن يسبب ظهور العفن بعض الأزمات الصحية الطارئة عند تعرض الشخص له، والتي تتمثل في:

1- انسداد الأنف.

2- التهاب الحلق.

3- السعال.

4- حرق العينين.

5- الطفح الجلدي.

وقد يعاني الأشخاص المصابون بالربو أو الذين لديهم حساسية من العفن من ردود فعل شديدة، حيث أنه قد يصاب الأشخاص ضعاف المناعة منهم بأمراض الرئة المزمنة بالعدوى في الرئة.

الأماكن التي قد يتكون بها العفن

يمكن أن يدخل العفن إلى المنزل من الأبواب والنوافذ والفتحات المفتوحة وأنظمة التدفئة وتكييف الهواء، كما أنه يمكن يظهر في الهواء الخارجي داخل المنزل على الملابس والأحذية والحقائب وحتى الحيوانات الأليفة.

كيفية حماية المنزل من التعرض للعفن

- الاهتمام بالنظافة الشخصية داخل المنزل وليس في أي مكان آخر، مثل الفنادق والنوادي وغيرها.

2- إذا كان الطقس جيدًا، اقضِ المزيد من الوقت في الهواء الطلق.

3- استخدم الأقمشة البلاستيكية لإغلاق الغرف المتعفنة في منزلك، لتنظيفها.

4- لا تنشر العفن عندما تدخل غرفة متعفنة، فيجب خلع حذائك قبل أن تمشي في بقية منزلك.

5- افتح نافذة للسماح بدخول الهواء النقي إلى هذه الغرفة إذا أمكنك ذلك، والاهتمام بتهوية المنزل جيدًا.