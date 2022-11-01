الامارات | «جريمة» هزت العراق.. إمرأة تحرق زوجة ابنها الحامل بسبب تنظيف السمك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادثة أثارت موجة واسعة من الجدل والغضب في العراق، تعرضت بناز فاروق 21 عاما، الحامل والمتزوجة منذ 7 أشهر، للحرق على يدي حماتها بالتعاون مع زوجها، في مدينة كركوك شمالي العراق، وترقت المرأة حاليا بين الحياة والموت في المستشفى.

وتعرضت الزوجة بحسب وسائل إعلام محلية إلى حروق شديدة بلغت نسبتها 80 %، وبحسب الأطباء المشرفين على حالتها فإنها في وضع «حرج جدا»، وحياتها وحياة جنينها في خطر جراء حادثة الحرق التي تعرضت لها.

ونقلت وسائل الإعلام، عن اهل الضحية أن سبب الحادثة هو أن حماتها قد طلبت منها تنظيف السمك وإعداده للطبخ، لكنها أخبرتها أنها لا تجيد ذلك، فما كان منها فيما بعد إلا سكب البنزين على الأرض وحرق كنتها عبر استخدام الولاعة.

الجريمة المروعة أثارت غضبا عارما في الشبكات الاجتماعية العراقية، حيث شدد روادها على أن فظاعة ما حدث يستوجب إنزال أشد العقوبات بزوج الضحية وحماتها، كونه يعتبر شروعا واضحا بالقتل. وفيما أشار ذووها إلى إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على الزوج المتهم، فإن حماة الضحية ما تزال مختفية عن الأنظار.

ونقلت «سكاي نيوز» إحصائيات وزارة الداخلية العراقية لعام 2021 جاء فيها أنه تم تسجيل 873 حالة عنف أسرية، توزعت بواقع 786 حالة عنف ضد المرأة و87 حالة عنف ضد الأطفال.