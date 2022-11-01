لن تتوقع النتائج.. هذا ما يحدث لجسمك عند كتم السعال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل



يميل العديد من الأشخاص على كتم السعال، وذلك لشعورهم بالإحراج من خروج الرزاز، ولكن يجهلون تأثير ذلك على صحة الجسم.



تأثير كتم الكحة



الشعور بالألم

يعمل السعال على تهدئة التهاب الحلق وتخفيف الشعور بالتهيج، لذا فأن كتمها يمكن أن يزيد من شعورك بالألم وعدم الراحة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع hindustantimes، 9news.



تراكم البلغم

يؤدي كتم الكحة إلى تراكم البلغم، وصعوبة التخلص من المخاط المليء بالبكتيريا والجراثيم، لذا فأن عدم التخلص منه، يزيد من انتشار العدوى، ويجعلك أكثر خطورة للإصابة بالأمراض المزمنة.



عدم الشفاء

يعتبر السعال من العمليات الأساسية التي تساهم في عملية الشفاء، لذا فأن كبحه يزيد من الفترة الزمنية للتخلص من الأمراض التي تصاحبها السعال، وبالتالي يجعل الشخص في حالة صحية مزعجة، ويمكن أن يتسبب ذلك في جعله سعال مزمن.



حالات تتطلب الذهاب إلى الطبيب



في حالة كان السعال شديدًا، ويظل مستمرًا لفترة طويلة من الوقت، ولا يتحسن يكون من الضروري التواصل مع الطبيب المختص، كما يمكن لبعض الأعراض التي تؤكد على خطورة الأمر وتشمل ما يلي، الحمى، أو زيادة درجة حرارة الجسم، تغير لون الشفاه إلى الأزرق، عدم القدرة على التنفس، فقدان الشهية، الرغبة الزائدة في النوم، الشعور بألم في الصدر.

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