"بالصور"رجل تظاهر بالموت لأكثر من 320 يومًا .. السبب سيدهشك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

تظاهر رجل يدعى جوش نالي، أمريكي، بالموت من خلال عرض مقطع فيديو على تيك توك ويمثل بأنه ميت، حتى يصل إلى حلمه، وظل يكرر ذلك لأكثر من 321 يومًا.



حيث ظهر في مقطع فيديو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تيك توك"، بأنه ميت، حتى يجسد الدور الذي طالما كان يحلم به، وهو تمثيل دور جثة في عرض تلفزيوني، وذلك وفقًا لما ذكره موقع usatoday.



ووصل جوش لحلمة، بعد مرور أكثر من 320 يومًا، وهو يتظاهر بالموت، حيث تواصل معه القائمون على سلسلة CSI: vegas، وتم عرض عليه تجسيد دور في إحدى حلقات سلسلة الجريمة.



وأوضح جوش، أنه اعتمد على لقطة جثة متحركة حتى يكون هناك بعض الحركة في الفيديو بدلًا من الظهور بصورة ثابتة، وذلك ما جعل الأمر وصل سريعًا.

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