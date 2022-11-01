لحظات مروعة.. "صورة سيلفي" تنهي حياة فتاة.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

في حادث مأساوي، فارقت الحياة فتاة تدعى ميليك جون كانافوزلار، من بلدة أورتاكا في تركيا، وتبلغ من العمر 15 عاما، أثناء التقاط صورة "سيلفي"، حيث سقطت من سطح مبنى بعدما حاولت الإمساك بهاتفها الذي تهادى إلى الأرض.

ووفقا لما جاء في موقع صحيفة thesun البريطانية، تم التقاط بعض الصور المؤلمة للحظة التي كانت فيها الفتاة في الهواء، في طريقها للهبوط على الأرض وسط ذهول شهود عيان.

تم تصوير الحادث بكاميرات أمنية من المباني المجاورة في المنطقة، بينما هرع العاملون الطبيون والشرطة إلى مكان الحادث.

وتم نقل الفتاة المراهقة إلى مستشفى حكومي في حالة حرجة، ثم نقلت إلى وحدة العناية المركزة، وظلت 18 يوما قبل إعلان وفاتها.

وفي السابق سقطت أم على ارتفاع 100 قدم حتى وفاتها أمام عائلتها بعد تسلقها فوق درابزين الأمان في مكان شهير لالتقاط صور السيلفي، كانت روزي لومبا، 38 عامًا، تزور موقع مراقبة بوروكا الخلاب مع أسرتها عندما سقطت على حافة منحدر أمام أطفالها الصغار.

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