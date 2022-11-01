أفضل هدايا عيد الحب المصري.. لكل برج مزاج خاص

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الحب المصري، الذي يحتفل به الكثير من الأشخاص بجانب العالمي الذي يوافق 14 فبراير، لذا نرصد أفكار الهدايا المناسبة لكل شخص حسب برجه في السطور التالية.

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر «هن»، أفضل هدايا عيد الحب التي يمكن تقديمها لكل شخص حسب البرج فيما يلي.

هدايا عيد الحب حسب البرج

برج الجدي

صاحب برج الجدي يفضل الهدايا القيمة، وخاصة الغالية أو لماركة شهيرة، ومن الممكن جلب له هدية لها علاقة بالماضي أو تاريخية.

برج الدلو

صاحب برج الدلو يفضل الاختلاف أي أن تكون الهدية لا يملكها غيره لذا نصحت عبير بشراء له منتج يدوي أو غير منتشر.

برج الجوزاء

صاحب الجوزاء يحب أي شيء مرتبط بالإلكترونيات أي يمكن شراء له هاتف ذكي أو لاب توب أو تابلت أو تليفزيون، وكذلك يمكن دعوته للخروج في مكان مميز مع الأصدقاء.

برج الحمل

صاحب برج الحمل يفضل الهداية التي تحمل اسمه لذا يجب جلب أساور أو محفظة ومحفور الاسم عليها.

برج الثور

صاحب برج الثور يفضل هدايا مستحضرات التجميل، وتحديدا للعناية بالبشرة وكذلك الذهب وأي شيء ماركة شهيرة أو سينيه.

برج السرطان

صاحب السرطان يفضل هدايا الفضة والكاميرا والوسادة.

برج الأسد

صاحب برج الأسد يفضل الذهب والهدايا السينية، أو ماركة شهيرة.

برج العقرب

صاحب برج العقرب أفضل الهدايا بالنسبة له غير المألوفة أي الغربية مثل منتجات الجلد أو نظارة سوداء أو ملابس.

برج الحوت

صاحب برج الحوت يفضل هدايا المتعلقة بالبحر أو باتيناج أو تقديم دعوة لسينما أو أوبرا.

برج الميزان

صاحب برج الميزان يفضل الهدايا المرتبطة بالجمال مثل الشمعدان والشمع أو منتجات تجميل أو دعوة للرقص مع الموسيقى.

برج القوس

صاحب برج القوس يفضل هدايا السفر أي تقديم تذاكر له أو الذهاب لمكان جديد لاكتشافه أو هدية من بلد آخرى.

برج العذراء

صاحب برج العذراء يفضل الأشياء الثقافية أي دعوة لمسرحية أو كتاب أو نباتات أو منتجات صحية.