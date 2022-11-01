طريقة عمل البسطرمة الكدابة.. بديل اقتصادي لـ ساندويتشات المدرسة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البسطرمة من المفضلات لدى الأطفال في المدارس، ويمكن تناولها بشكل شبه يومي، ولكن نظرا لارتفاع سعرها الكبير يستعرض التقرير التالي طريقة اقتصادية لعملها، تعرف بـ البسطرمة الكدابة، جهزيها على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي في خطوات سهلة.

طريقة عمل البسطرمة الكدابة

½ كيلو لحم بقري مفروم.

½ كوب دهن ضأن.

رأس ثوم مفروم ناعم.

2 ملعقة كبيرة حلبة مطحونة.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

¼ ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

¼ ملعقة صغيرة كمون.

¼ ملعقة صغيرة كبابة صيني.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

يوضع اللحم المفروم ودهن الضأن والثوم في مفرمة اللحم، وتفرم المكونات حتى تصبح ناعمة جدًا.

في وعاء يوضع اللحم المفروم، ثم تضاف التوابل، ثم تعجن المكونات بيديكِ جيدًا.

خذي كمية من اللحم المفروم، وضعيها في كيس ثلاجة، ثم تفرد بعصا فرد العجين حتى تصبح بسمك نصف سنتيمتر.

كرري الخطوة السابقة مع كمية اللحم المفروم المتبقية.

ضعي البسطرمة في الفريزر لمدة ليلة كاملة، ثم استخدميها في عمل البيض بالبسطرمة وحشوات البيتزا والمعجنات.