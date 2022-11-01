فوائد الدوم المذهلة للصحة وطريقة عمله.. يقي من السرطان ويهدئ الأعصاب

القاهرة - سمر حسين - صحة

الدوم من المنتجات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، لما لها من فوائد عظيمة لا يدركها إلا القليل.

ويرصد «هن» خلال التقرير التالي فوائد الدوم المذهلة على الصحة من خلال الدكتور أحمد صبري خبير التغذية وموقع healthline كما يلي.

فوائد الدوم

- يساعد الدوم في عملية الهضم.

- يعالج الإمساك.

- يساهم الدوم في تقليل نسبة الكوليسترول بالدم.

- يقوي مناعة الجسم كونه يحتوي على المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

- يقي الدوم من الإصابة بأمراض السرطان.

- يساعد في التخلص من مشاكل اللثة واصفرار الأسنان.

- مفيد لأصحاب مرضى السكر، لأنه يساعد في إنتاج خلايا البيتا التي تعمل على إفراز الأنسولين بالدم، ويعوض الجسم من نقص السوائل والفيتامينات، وخفض مستوى السكر بالدم

- يقلل الشهية من تناول السكريات.

- يمد الدوم الجسم بالطاقة.

- يساعد على فقدان الوزن وحرق الدهون.

- يعمل على تهدئة الأعصاب.

- يحتوي على الفسفور ما يجعله مهم لمرضى الكلى.

- يعمل الدوم كمضاد حيوي.

طريقة عمل عصير الدوم

نقع الدوم في الماء لمدة 7 ساعات يمكن وضعه في الثلاجة خلال هذه الفترة وبعد ذلك العمل على تسخينه ولكن لا يترك حتى الغليان ثم تصفيته ويمكن إضافة له السكر أو العسل ولكن بكمية قليلة، كما يفضل عدم الاحتفاظ به مدة لأنه سريع التلف.