علامات تكتشف أنك تعاني من السكري الكاذب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

السكري الكاذب يعد من المشكلات الصحية الغير شائعة، وغالبًا ما يصاب بها الأشخاص بسبب حدوث خلل في توازن السوائل بالجسم، ما يؤدي إلى إفراز كميات غير مبررة من الماء من خلال التبول.

سبب الإصابة به

يتميز مرض السكري الكاذب بالعطش الشديد وإخراج كميات هائلة من البول وهو ناتج عن عدم كفاية الفازوبريسين، يعد هرمون ينتجه الدماغ ويوجه الكلى للاحتفاظ بالماء، لذا بدون كمية كافية من هذا الهرمون، يفقد الجسم الكثير من الماء عن طريق التبول، مما يدفع الشخص المصاب إلى شرب كميات كبيرة من السوائل في محاولة للحفاظ على مستويات السوائل لديه، وغالبًا ما تفوق المعدل الطبيعي الذي يتمثل في لتر أو 2 لتر يوميًا، ولكن ذلك يصل ما بين 3 إلى 30 لتر يوميًا، وذلك وفقّا لما ذكره موقع webmd، betterhealth.

أنواعه

السكر الكاذب العصبي

عادة ما يحدث بسبب عدم إنتاج الدماغ ما يكفي من هرمون الفازوبريسين، أو عند التعرض لبعض المشكلات المفاجئة، ومنها إصابة الرأس، أو العدوى (مثل التهاب السحايا)، أو ورم في الدماغ، أو تمدد الأوعية الدموية المتمزق، أو جراحة الدماغ. في حوالي نصف الحالات، يظل السبب غير معروف

السكر الكاذب كلوي

الكلى ليست حساسة لهرمون الفازوبريسين ولا تستجيب، وغالبًا ما ينتج هذا النوع النادر نسبيًا من مرض السكري الكاذب عن اضطراب وراثي يؤثر على الأنابيب، وهي الهياكل الدقيقة داخل الكلى التي تمتص الماء، ويعد الرجال أكثر عرضة لهذه الحالة، في البالغين يمكن أن يحدث مرض السكري الكاذب الكلوي بسبب العلاج بالليثيوم وفرط كالسيوم الدم.

أعراضه

الرغبة الشديدة في تناول الماء.

الذهاب المتكرر إلى الحمام للتبول خاصًة ليلًا.

خروج كميات كبيرة من البول.

إفراز بول عديم اللون.

جفاف الجلد.

الإصابة بالإمساك.

ضعف العضلات.

الشعور بالتعب والخمول.

التبول اللاإرادي.

الميل لتناول المشروبات الباردة.

14 فائدة وضرران لـ بيض السمان.. وإليك الكمية المناسبة

تظهر أثناء دخول المرحاض.. العلامة الأولية لسرطان البنكرياس

ما المدة التي تستغرقها المضادات الحيوية لمحاربة العدوى؟

قبل الإصابة بأسابيع.. 40% من النساء يعانين من هذه الأعراض

"فيتامين أشعة الشمس".. إليك أهميته في الشتاء والجرعة المناسبة