معبأة في سرنجات.. تحذير عاجل من شيكولاتة منتشرة بالأسواق.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لنوع من الحلوى منتشرة في الأسواق وبعض المدارس بعدة محافظات، عبارة عن شيكولاتة سائلة معبأة في سرنجات مجهولة المصدر.

ومن جانبها، حذرت الدكتورة شيرين زكي وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة، من انتشار هذه الحلوى.

وقالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن مصدر هذه الحلوى غير معلوم، مضيفة: "هل هي سرنجات مستعملة يتم إعادة تدويرها من عدمه، وللأسف تلقى إقبالًا شديدًا من الأطفال لرخص سعرها ويجهل بعض الأهالي أضرارها".

وطلبت شيرين من المسؤولين ضبط ومصادرة هذه الحلوى من الأسواق، ومعرفة مصدر هذه السرنجات، وكذلك منع الحلوى والبونبون المعبأ على شكل شرائط برشام وسجائر وبودرة، قائلة: "أرجوكم بلاش تدوا لأولادكم فلوس متعرفوش بيشتروا بيها إيه.. خليك رقيب على أي شئ أطفالك بيشتروه.. حفظ الله أطفال مصر وأعان الجهات الرقابية على مهامها الثقيلة".

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