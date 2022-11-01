شخص يخفي فوزه بـ30 مليون دولار عن عائلته.. شاهد ماذا حدث له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في موقف غريب للغاية، فاز رجل من الصين، من منطقة قوانجشي، بجائزة يانصيب بقيمة 30 مليون دولار، لكنه لم يخبر عائلته بالأمر لسبب غريب.

ووفقًا لتقرير نشر في South China Morning Post (SCMP)، ونقله موقع ndtv، لم يخبر الرجل عائلته بالأمر، بدعوى أن المال سيجعلهم متعجرفين وكسالى.

واشترى الرجل 40 تذكرة يانصيب مقابل 11 دولارًا مع احتواء كل تذكرة على نفس الأرقام السبعة، وجاءت جميعها متطابقة ليفوز بالجائزة الكبرى، كما تبرع بـ684992 دولارا أمريكيا للأعمال الخيرية.

وقرر الرجل التنكر في شخصية كرتونية أثناء استلامه شيك الجائزة المالية، وهي طريقة مبتكرة للحفاظ على سرية الفائز، وأصبحت شائعة إلى حد ما في الصين.

وقال الفائز: "لم أخبر زوجتي أو طفلي، أشعر بالقلق من أنهم قد يشعرون بأنهم متفوقون على الآخرين ولن يعملوا أو يدرسوا بجد في المستقبل".

وأضاف: "ربحت بضع عشرات من اليوانات فقط في الماضي، اعتبر شراء اليانصيب هواية وعائلتي لا تهتم، بالإضافة إلى ذلك، لا أنفق الكثير من المال على هذه الهواية واليانصيب يوفر لي بصيص أمل، ولم أقرر كيف سأنفق المال".

ووفقا للقانون الصيني، سيتم فرض ضرائب على الفائز تبلغ 43 مليون يوان، وبعد تبرعه بمبلغ 5 ملايين يوان للأعمال الخيرية، سيحصل الرجل على 171 مليون يوان، 24 مليون دولار أمريكي.

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