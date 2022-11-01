سرطان الثدي.. أطعمة مفعولها كالسحر على هذا النوع من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات شيوعا التي تواجهها النساء في العالم، لذلك فمن المهم معرفة الأعراض التي تكشف الإصابة.

نقدم قائمة بالأطعمة التي يجب تناولها أثناء الإصابة، وفقا لموقع HEALTHLINE.

الماء والسوائل

بعد أخذ الجرعات العلاجية، عليك الحفاظ على ترطيب جسمك من خلال تناول 3 لتر من الماء يوميا، والسوائل الخالية من الكافيين، فهذه الحيل تساهم بشكل كبير في تقوية المناعة، والحد من التعرض للقيء والإسهال وفقدان الشهية.

البروتين

على مرضى سرطان الثدي الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالبروتين خلال مرحلة العلاج، فتناوله يقوي الجسم، ويمده بالنشاط والحيوية.

يمكن للمرضى تناول الأطعمة الباردة وقليلة الدسم في حالة الإصابة بالغثيان المصاحب للعلاج، وكذلك الألياف، والإكثار من السوائل.

السعرات الحرارية الكافية

السعرات الحرارية الكافية مهم لإمداد الجسم بالطاقة، ولذا يجب على المرضى تناول الخضروات والفواكه والبقوليات والمكسرات، والألبان بمشتقاتها.

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