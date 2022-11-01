مع تغيرات الجو.. متى نبدأ ارتداء الملابس الشتوية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يبدأ موسم الشتاء، خلال أيام، حيث يتغير الطقس ويصبح أكثر برودة، لذا يواجه البعض صعوبة في موعد تغيير ملابسهم، في السطور التالية سوف نتعرف على الموعد المناسب لارتداء الملابس الثقيلة للحفاظ على صحتهم من درجات الحرارة المنخفضة وتحديدًا ليلًا.

الملابس المناسبة في الطقس المعتدل نهارًا

في حالة الطقس المعتدل يفضل ارتداء الملابس الصيفية ولكن زيادة الطبقات الداخلية، مع الحرص أن تكون مريحة ومصنوعة من القطن، وذلك لتجنب الشعور بالحر المفاجئ، والذي قد يتسبب في التعرق ويجعلك عرضة للإصابة بالمشاكل الصحية المختلفة، وخاصًة نزلات البرد والأنفلونزا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع elle، curatedtaste.

الملابس المناسبة في الطقس البارد ليلًا

يمكن في ذلك الوقت ارتداء ملابس خريفية، لتجنب درجات الحرارة المنخفضة، كما يفضل ارتداء الجاكيت الفيست، الذي يحمي الصدر من لفحات الهواء الشديدة، وتستطيع استبداله من خلال أخذ جاكيت مناسب، لارتدائه عند الشعور بالبرد.

موعد ارتداء الملابس الشتوية

عادة ما يرتبط ذلك بأن يكون الطقس منخفض لأطول فترة زمنية خلال اليوم، لذا يكون من الضروري حينها أن تكون الملابس ثقيلة، حتى تساعدك على الدفئ، لذا يفضل متابعة الأرصاد الجوية قبل الخروج من المنزل حتى تكون ملابسك مناسبة للطقس.

14 فائدة وضرران لـ بيض السمان.. وإليك الكمية المناسبة

تظهر أثناء دخول المرحاض.. العلامة الأولية لسرطان البنكرياس

ما المدة التي تستغرقها المضادات الحيوية لمحاربة العدوى؟

قبل الإصابة بأسابيع.. 40% من النساء يعانين من هذه الأعراض

"فيتامين أشعة الشمس".. إليك أهميته في الشتاء والجرعة المناسبة