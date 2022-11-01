تحذير من نقص فيتامين الشمس في الجسم.. يطرق باب الموت المبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - خلصت دراسة حديثة أن انخفاض أو نقص فيتامين (د) أو ما يعرف بفيتامين الشمس يرتبط بزيادة معدل الوفيات.

الدارسة التي أجريت على أكثر من 300 ألف بالغ في المملكة المتحدة ونُشرت في مجلة "أنايوالز أوف إنترنال ميديسين"، شددت إلى أهمية استراتيجيات الصحة العامة للحفاظ على مستويات صحية من فيتامين (د).

وأجرى باحثون من جامعة جنوب أستراليا في أديلايد، دراسة عشوائية على 307601 مشاركا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، لتقييم الأدلة الجينية للدور السببي لحالة انخفاض فيتامين (د) في الوفيات، وفق ما نقل "سكاي نيوز".

وقام الباحثون بتقييم قياسات المشاركين في اختبار نقص الفيتامين "25-هيدروكسي" فيتامين (د)، والبيانات الجينية الأخرى، حيث قاموا بتسجيل وتحليل بيانات الوفيات الخاصة بكل الأسباب والسبب المحدد.

وعلى مدى 14 عاما من فترة المتابعة، وجد المؤلفون أن خطر الوفاة انخفض بشكل ملحوظ مع زيادة تركيزات فيتامين (د)، ولوحظت أقوى التأثيرات على الأشخاص في نطاق النقص الحاد.

ولاحظ الباحثون أن التقديرات الأخيرة لانتشار النقص الحاد تتراوح بين 5 إلى 50 بالمئة من السكان، مع تفاوت المعدلات حسب الموقع الجغرافي وخصائص السكان.

ووفقا للباحثين، تؤكد الدراسة احتمالية حدوث تأثير ملحوظ على الوفاة المبكرة والحاجة المستمرة لبذل جهود للقضاء على نقص فيتامين (د).

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