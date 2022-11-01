عرض أول حذاء رياضي للخيول للبيع في مزاد بسعر خيالي.. «بيحمي رجل الحصان»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في السنوات الأخيرة أنتشرت الأحذية الرياضية لسباق الخيول، لكن لأول مرة يصمم فنان أمريكي بالتعاون مع شركة الأحذية العالمية أديداس حذاءً خاص بالخيول وذلك للحفاظ على أقدامها في ذلك الحذاء المتطور من الاحتكاك بالأسطح الخشبية والمعدنية خاصة بعد انتقال الخيول من مزارعها الطبيعية للمدن، أما موعد عرض الحذاء في المزاد من المقرر عرضه في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع شركة السياحة الأمريكية فيزيت ليكس التي كانت الراعي الأول لتصميم ذلك الحذاء الرياضي.

حذاء رياضي بلمحة إنسانية

في الشهور القليلة بدأ الفنان الأمريكي ماركوس فلويد المقيم في ولاية كنتاكي الأمريكية، بتطوير نموذج أولي لحذاء رياضي خاص بالخيول، كجزء من التعاون مع فيزيت ليكس VisitLex، وكالة السياحة العامة في ليكسينجتون، وذلك لأن الكثير من الخيول تتعرض للاحتكاك المستمر في الأسطح الخشبية التي تضر بقدمه، أما الهدف من صناعة ذلك الحذاء هو التبرع بالأموال التي تحصل عليها شركة أديداس بشراكة «ماركوس» للجمعيات الخيرية التي ترعى الأطفال والعجائز.

كانت شركة «VisitLex» قد تواصلت مع «فلويد» قبل مباريات كأس الخيول Breeder’s Cup، سلسلة سباقات الفروسية التي تقام في ليكسينجتون، في 4 و5 نوفمبر الماضي، وأوضح «فلويد» في حواره لـCNN أنّ مبادرتهم تتمثّل بنشر الوعي بالنسبة للأحصنة في ولاية بلوجراس وهي لقب ولاية كنتاكي.

ورش لساعات متواصلة لصناعة الحذاء

على الرغم من أن ماركوس فلويد يتمتّع بخبرة سابقة في تصميم الأحذية وتعديلها، إلا أنه حضر برنامجًا مكثفًا امتدّ لأربعة أيام، يُعرف باسم أكاديمية SRGN لجرّاح الأحذية، الهادف لتعليم كيفية تفكيك وإعادة بناء الأحذية الرياضية الشعبية، وذلك لصناعة الحذاء المتطور الذي قام بتصميمه للخيول، أما التصميم النهائي للحذاء استغرق بناء كل مجموعة من الأحذية قرابة 17 ساعة.

قبل صناعة الحذاء بدأ «فلويد» بشراء أحذية رياضية، مثل زوج من أحذية Air Jordans الكلاسيكية، ثم قام بتفكيكها، وقام بنزع كل قطعة منه بعناية، قبل إعادة تجميع الحذاء الرياضي فوق حذاء واقٍ للخيول مُعد مسبقًا، لقد سعى إلى الحفاظ على دقة التصميم مع ضبط شكل كاحل الحصان وحافره أيضًا.

موعد عرض الحذاء في المزاد

قال «فلويد»: «إن أحذية فيزيت ليكس الرياضية للخيول ستباع في مزاد سنيكر بول «Sneaker Ball»، ويهدف لجمع التبرعات للجمعيات الخيرية في وسط كنتاكي، الذي يُقام في 12 نوفمبر، ومستقبلًا أخطط للتبرع بنسبة 10% من جميع عائدات بيع الأحذية إلى المنظمات غير الربحية المحلية، عبرهذا المزاد، تبدأ أسعار الحذاء الرياضي من نحو 1200 دولار، تبعًا لمدى تعقيد التصميم» أي ما يعادل 29034 جنيهًا مصريًا.