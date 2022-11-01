الامارات | بانتظاركم في معرض الشارقة للكتاب.. رضوى الشربيني وطارق الحربي ونجوم «المنصات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجمع فعاليات الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب - التي تنطلق غداً الأربعاء وتستمر حتى 13 من الشهر الجاري في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «كلمة للعالم» - مجموعة من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي العرب، متيحة للجمهور والزوار فرصة لقائهم عن قرب، والاستماع إلى تجاربهم وخبراتهم.

وتتضمن فعاليات المعرض 30 ورشة عمل متخصصة في «منصة التواصل الاجتماعي» يشارك في تقديمها 10 ضيوف، كما تشهد مشاركة نخبة من مؤثري منصات التواصل الاجتماعي، من أبرزهم الدكتور خالد غطاس، وإيمان صبحي، ورضوى الشربيني، وطارق الحربي.

ويستضيف المعرض الإعلامية المصرية رضوى الشربيني التي قدمت عدداً من البرامج التلفزيونية، كما تعمل في شبكة تلفزيون العرب، إلا أنها اكتسبت شهرة من خلال برنامج «هي وبس» الذي تقدمه على قناة سي بي سي، وستشارك رضوى في جلسة نقاشية الأحد المقبل.

وتعد إيمان صبحي، صانعة محتوى برنامج «ماذا لو؟» على منصة «يوتيوب»، واحدة من أشهر الشخصيات الشابة في مصر، وتتميز بشغفها بالتصوير والإعلام، وعملت في مجالات التسويق والصحافة، ومن المقرر أن تبث إيمان حلقة من برنامجها «ماذا لو؟» من قلب الحدث، الخميس المقبل.

وانطلقت مسيرة المذيع والإعلامي السعودي طارق الحربي ببرنامج سلامتك التوعوي، وواصل مشواره في عدد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، وبدأ بتقديم برنامج «طارق شو» على قناة روتانا خليجية، الذي حصل على أكثر من 230 مليون مشاهدة على يوتيوب، ومليار و200 مليون مشاهدة على سناب تشات، وسيقوم طارق الحربي بجولة، الخميس المقبل أيضاً.

وأنشأ الدكتور اللبناني خالد غطاس قناة على منصة يوتيوب ونجح بجذب ملايين المتابعين بسبب تحفيزه وقدرته على الإقناع والطريقة الفكاهية التي يقدم بها النصائح لمتابعيه، إذ يستثمر خبرته بالسلوك البشري لإلهام العديد من الأشخاص وبث الإيجابية في نفوسهم. ويشارك خالد غطاس بجلسة نقاشية في 11 نوفمبر الجاري بالقاعة الرئيسية خلال فعاليات المعرض.