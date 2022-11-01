آخر وصفات الشيف أسامة السيد في 2022 قبل وفاته «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يمتلك شهرة واسعة في الوطن العربي، لديه خبرة تجاوزت الـ30 عامًا في مجال الطهي، استطاع خلالها أن يجذب الانتباه بأسلوبه الراقي وطريقته المتميزة، ما جعل الشيف أسامة السيد من أشهر الطهاة، قدم عددا من البرامج في مختلف القنوات التليفزيونية، ولكنه رحل عن عالمنا اليوم، وصدم العديد من محبيه إلا أنه ترك وراءه الكثير من الوصفات المميزة والشهية.

وترصد «هن»، آخر وصفات الشيف أسامة في 2022 التي سبق ونشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقناته على موقع «يوتيوب» حيث رحل صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

آخر وصفات الشيف أسامة في 2022

وكان آخر وصفة نشرها الشيف أسامة السيد، قبل وفاته على حسابه بموقع «فيسبوك» هي طريقة عمل دجاج مشوي بالزعفران.

المقادير

2/1 كيلو صدور دجاج بدون جلد وعظم.

4/1 ملعقة صغيرة زعفران.

4/1 ملعقة صغيرة بابريكا.

2/1 ملعقة صغيرة كركم.

3 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 بصل.

بهار أبيض وملح.

للدهن

1 ملعقة كبيرة سمن.

4/1 ملعقة صغيرة بابريكا.

أرز باسمتي مطهو للتقديم.

فستق مقشر للتزيين.

طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعفران

- غسل صدور الدجاج جيدا ثم تجفف وتقطع بحجم كبير.

- يتم وضع الزعفران والبابريكا مع الكركم في محضر الطعام، ثم يضاف عصير الليمون وزيت الزيتون والبصل ويخفق ويتبل بالبهار والملح.

- إضافة قطع الدجاج للتتبيلة مع الاستمرار في التقليب بوعاء حتى تتداخل المكونات.

- يمكن تغطية الدجاج ويترك بالثلاجة لمدة ساعتين على الأقل أو خلال الليل حتى يحصل على النكهة.

- بعد ذلك وضع قطع الدجاج في السيخ المعدني وتكون قليلة العدد وبمنتصف السيخ.

- يتم تجهيز شواية الفحم قبل البدء في الشوي ويساوى الفحم فيها، ثم توضع أسياخ الدجاج فوق شبكة معدنية على الفحم لنحو 15 دقيقة مع التقليب وتترك حتى النضج.

- وسبق وذكر الشيف أسامة السيد، عن طريقة تحضير الدجاج المشوي بالزعفران أن يضع السمن في إناء على نار متوسطة، وإضافة البابريكا مع التقليب لمدة دقيقة حتى يمزج الخليط، ثم يرفع بعيد عن النار، لدهن قطع الدجاج بواسطة فرشاة بين الحين والآخر خلال الشوي.

- وتقدم هذه الوجبة الشهية مع الأرز البسمتي ويزين بالفستق.

وصفة أخرى للشيف أسامة.. الكفتة مع الأرز المطحون

وسبق وقدم الشبف أسامة السيد، طريقة عمل الكفتة مع الأرز المطحون والشبت وهي كالتالي:

المقادير

2/1​كيلو لحم مفروم (يحتوي على 20% دهن).

​ملح وفلفل.

2 ​فص ثوم مفروم ناعم.

1 ​بصل متوسط مفروم.

2/1 1​ملعقة صغيرة كمون مطحون.

3/1 ​كوب شبت مفروم.

1​ ملعقة كبيرة نعناع مفروم.

4/3 ​كوب دقيق أرز (أرز مطحون)​.

​زيت غزير للقلي.

لصلصة الطماطم مع البطاطس.

3​ ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ​بصل متوسط مفروم.

2 ​ثوم مفروم ناعم.

4 ​كوب عصير طماطم أو صلصة طماطم.

4 ​كوب بطاطس مُقطعة إلى مكعبات كبيرة.

​ملح وفلفلز

​شبت مفروم للتزيين.

طريقة عمل الكفتة مع الأرز المطحون للشيف أسامة

- وضع اللحم المفروم بوعاء عميق، وإضافة الملح والفلفل وباقي المكونات مع الاستمرار في التقليب للتجانس المكونات مع بعضها.

- وبعد ذلك فرم الخليط على مراحل باستخدام المفرمة الكهربائية أو محضر الطعام، حتى يكون المزيج ناعم ثم يُعجن باليد للتأكد من تتداخل المكونات.

- يتم تشكيل الخليط على هيئة كرات متوسطة الحجم، وبعد ذلك تحمر في الزيت الغزير حتى النضج وتترك حتى عمل الصلصة.

تحضير صلصة الطماطم مع البطاطس

- يسخن الزيت في إناء على نار متوسطة، ثم يضاف البصل والثوم مع الاستمرار في التقليب لنحو 3 دقائق حتى يلين.

- وبعد ذلك إضافة صلصة الطماطم والبطاطس ويترك حتى يبدأ في الغليان، ثم تخفف الحرارة حتى 20 دقيقة لتمام النضج، ويتم إضافة الكفتة مع التقليب وتتـرك على النار نحو 10 دقائق، ثم وضع الملح والفلفل.

- تقدم الكفتة مع الصلصة والبطاطس في طبق يزين بالشبت المفروم ومع أرز بالشعيرية.

دجاج مع الأرز البخاري والحمص على طريقة الشيف أسامة

المقادير

3 كوب أرز باسمتي.

4/1 كوب زيت زيتون.

2 بصل شرائح.

4/1 1 ملعقة كبيرة بهارات مطحونة (حبهان- كمون - كزبرة - فلفل أسود - قرنفل - قرفة - جوزة الطيب)

2/1 ملعقة صغيرة كركم.

1 دجاج قطع.

2/1 كوب زبيب.

1 كوب حمص.

2 كوب جزر مبشور.

1 كوب طماطم مفروم مع العصير.

1 ملعقة صغيرة بشر برتقال.

5 كوب ماء.

ملح وفلفل.

للتزيين قليل من الكزبرة الخضراء المفرومة.

طريقة عمل دجاج مع الأرز البخاري والحمص

- في البداية يتم غسل الأرز ونقعه في كمية من الماء بحيث يغطيه، ثم يترك لمدة نصف ساعة ويصفى.

- يسخن الزيت في إناء على نار متوسطة، مع إضافة البصل ويحمر حتى اللون الذهبي، ثم إضافة 4/1 ملعقة كبيرة من البهارات ويقلب الخليط.

- يتم تتبيل قطع الدجاج بالمقدار المتبقي من البهارات والكركم وتمزج جيدا ثم وضعها على البصل مع التقليب حتى يتجانس الخليط.

- يقلب الخليط من حين لآخر حتى يتبخر جزء من السائل نحو 10 دقائق، ويتم إضافة الزبيب مع الحمص والجزر والطماطم وبشر البرتقال مع التقليب.

- بعد ذلك يتم تصفية الأرز من الماء ويضاف للخليط ويضاف الماء ويتم وضع الملح والفلفل.

- يترك الخليط على نار متوسطة حتى الغليان، ثم تخفف الحرارة ويترك على نار هادئة حتى تمام النضج.

- ثم ترفع قطع الدجاج من الخليط وتوضع جانباً.

- تقديم الأرز في طبق ويرص فوقه الدجاج ويزين بالكزبرة الخضراء.

طريقة عمل أرز صيادية مع سمك وسلطة دافئه

آخر وصفات الشيف أسامة في 2022 قبل وفاته أيضا كانت طريقة عمل أرز صيادية مع سمك وسلطة دافئة

مقادير

3 أكواب أرز تلدا.

1\4 كوب زيت.

2 كوب بصل مفروم.

سمك فيليه.

مكعبات زبدة.

الملح والفلفل والكمون والكزبرة والحبهان المطحون.

طماطم وصلصلة طماطم.

طريقة تحضير أرز صيادية مع سمك وسلطة دافئه للشيف أسامة

- غسل الأرز بماء بارد وينقع لنصف ساعة، وعلى نار يتم وضع الزيت مع بصل مفروم ويستمر في التقليب حتى التحمير ثم وضع 6 أكواب مياه ساخنة مع فلفل وقليل من صلصة الطماطم ويغطى ويترك على نار هادئة حتى النضج.

- وفي طاسة أخرى يتم وضع السمك الفيليه والزيت مع تتبيله بالملح والفلفل ومكعبات الزبدة.

- ويتم جلب طاسة أخرى لعمل السلطة الدافئة من خلال وضع الطماطم، مع زيت الزيتون والملح والفلفل والكمون والكزبرة والحبهان المطحون مع الاستمرار في التقليب وإضافة عصير ليمون وبصل أخضر ويتم تقديمهم جميعا.