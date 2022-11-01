علامة تكشف الشامبو ومستحضرات التجميل التي تسبب الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوضحت الرابطة الألمانية للبيئة والحفاظ على الطبيعة أن المركبات الكيميائية الفلورية PFAS تعتبر بمثابة سموم بيئية وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ويتنشر استعمال هذه المركبات في الشامبو ومستحضرات التجميل وأقنعة الوجه، ويمكن للمستخدم تجنب هذه المركبات من خلال الاطلاع على قائمة مكونات المنتجات أثناء التسوق.

وأشارت الرابطة الألمانية أن المركبات الكيميائية الفلورية الشائعة تنتشر تحت أسماء مثل مختلفة مركبات PTFE والهيدروفلوروكربون (152a) والفوسفات الكحولي الفلوري (C9-15) والبيرفلورديكالين ومثيل بيرفلوروأيروبوتيل الأثير وبيرفلورو أوكتيل ثلاثي إيثوكسيسيلان.

ونصحت الرابطة الألمانية بالبحث عن المنتجات المدون على عبوات التغليف بها عبارات مثل "خالية من PFAS" أو "خالية من PFC" أو "الخالية من الفلوركربون"، علاوة على الاعتماد على مستحضرات التجميل الطبيعية الآمنة.

وأكدت الخبيرة الألمانية لويز كورنر على أن المركبات الكيميائية الفلورية ترتبط بمخاطر صحية جسيمة، مثل الإصابة بأمراض الغدة الدرقية وتلف الكبد ونقص الوزن ومرض السكري وتزايد معدل الإصابة بسرطان الثدي والكلى والخصية.

علاوة على أنه يتم وصول المركبات الكيميائية الفلورية إلى البيئة عبر مياه الصرف الصحي، وهو ما يتسبب في الإضرار بالحيوانات والنباتات، ولذلك فإنه يحب التخلص من المنتجات التي تشتمل على المركبات الكيميائية الفلورية في الحاويات المخصصة لها.

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