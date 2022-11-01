مكان الألم في الجسم حسب نوع الطعام.. تعرف على تأثير الشاي والألبان واللحوم

القاهرة - سمر حسين - صحة

لكل نوع من أنواع الاطعمة تأثيره على الجسم، ويظهر خاصة التأثير الضار، بما في ذلك الشاي والقهوة واللحوم وكذلك الأطعمة الدهنية وبحسب دكتور ميخائيل غينزبورغ، خبير التغذية الروسي، لـ موقع روسيا اليوم، فإن الألم في مؤخرة الرأس بعد تناول القهوة أو الشاي، يشير إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم.

وفي نفس السياق قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الباطنة بالقصر العيني، في أحد اللقاءات التليفزيونية، إن هناك أضرارا تناول الشاي، وهي قاعدة نطبق على كل الأطعمة، فإن تناول الكثير من الكباب الدهني يؤذي، والسكر الكثير يؤذي، ولذلك يجب دوما الاعتماد على الوسطية في كل شيء، وطبيا ضرر كثرة الشاي منع امتصاص الحديد في الجسم، وبالتالي قلة كرات الدم الحمراء، والإصابة بالأنيميا.

تأثيرات ضارة لكثرة تناول الأطعمة على مختلف أجهزة الجسم

للجسم ردود فعل سلبية بسبب بعض المواد الغذائية، والتي قد تشير إلى مشكلات صحية، ويتضمن ذلك موضع الشعور بالألم بعد تناول الطعام، فمن علامات ارتفاع مستوى ضغط الدم، الشعور بألم في مؤخرة الرأس وفي مقلة العين بعد تناول الموالح والقهوة والشاي.

وكذلك اللحم ومرق اللحم كثرته يمكن أن يؤدي إلى ألم في المفاصل، وهو من أعراض مرض النقرس، حيث يعاني محبو أكل اللحوم ومرق اللحم والدهون الدهنية، من آلام في المفاصل، التي تشير إلى مرض النقرس.

وبعد تناول المقليات والمعجنات والفطائر، إذا شعرت بألم في الجانب الأيمن، أو تجويف البطن العلوي، فإن ذلك علامة على مشكلة في البنكرياس أو المرارة، وبعد تناول عصير الفاكهة أو أطعمة حامضية، إذا ظهر الألم في البطن، وكذلك بعد أطعمة محتوية على البهارات، فإنه قد يشير إلى التهاب المعدة أو قرحة المعدة.

وذلك لأن الأطعمة الحارة، وبصورة خاصة البهارات والتوابل، وكذلك الأطعمة الحامضة، مثل الليمون والتفاح وعصائر الفواكه ومنتجات الألبان، يمكن أن تسبب ألما في المعدة، يحدث فورا أو بعد نصف ساعة من تناول الوجبة، إلى وجود مشكلة في المعدة، وغالبا ما يكون السبب التهاب المعدة أو القرحة.