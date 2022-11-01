كم قطعة يلبسها الطفل في الشتاء؟.. اعرفي التفاصيل بحسب الفئة العمرية

القاهرة - سمر حسين - ماما

يجب إضافة الكثير من طبقات الملابس للأطفال في الشتاء، لأنهم يشعرون ببرودة أكثر من الكبار، لذلك تصبح الملابس خاصة في الخارج من أهم الأشياء التي يجب الاعتناء بها خلال فصل الشتاء، ولكن يبقى السؤال المحير، كم قطعة يلبسها الطفل في الشتاء؟، وهو ما يستعرضه التقرير التالي في نقاط ونصائح بحسب دكتور محمد دسوقي أخصائى الأطفال وحديثي الولادة.

كم قطعة يجب أن يرتديها الطفل في الشتاء؟

يجب أن يرتدي الطفل في الشتاء طبقة واحدة زائدة عن ملابس الكبار؟، هي القاعدة دائما، فهل هي صحيحة؟، حيث أن الأطفال يشعرون ببرودة أكبر من الكبار، وخلال فصل الشتاء، يرتدي الطفل طبقات مختلفة تبعا للمكان الذي يعيش فيه، ولكن هناك قواعد يفضل أن نسير عليها.

من عمر يوم إلى سنتين

يفضل ارتداء الطفل نفس قطع ملابس الكبار مع زيادة قطعتين إضافيتين، إذا كنت ارتدي 3 قطع لأشعر بالدفء، فالطفل يجب أن يرتدي 5 قطع كي يشعر بالدفئ.

من عمر 2 إلى 5 سنوات

يرتدي الطفل قطعة واحدة زيادة عن عدد القطع التي يرتديها الشخص البالغ، إذا كنت أشعر بالدفء عن 3 طبقات فالطفل سيشعر بالدفء عند 4 طبقات.

الطفل أكبر من 6 سنوات

يرتدي نفس عدد طبقات الكبار دون زيادة أو نقصان.

قواعد عامة

عدد القطع الكثيرة ليس صحيحا، ولكن نوعية القطع هي الأهم، إذا كان 6 أو 7 قطع سيشعر الطفل بالحمل الثقيل على جسمه، على سبيل المثال القطع القطنية لن تشعر الطفل بالدفء، ولكنها ستشعره بالثقل الشديد، وسيفقد الجسم حرارته.

ولذلك يفضل اختيار قطع ملابس تحتفظ بحرارة الجسم، وتعزله عن البرد بشكل جيد، بحيث يحتفظ بدرجة حرارة 37، وأفضل أنواع تلك الملابس هي الصوف، والتي تعزل بشكل كامل، وبالتالي ارتداء تلك القطعة هام للغاية.

وفيما يلي تصور بسيط لأفضل 4 قطع لطفل عمره 6 شهور:

أول قطعة يجب أن تكون قطنية ناعمة وخفيفة، خاصة إذا عرق تمتص العرق ولا تشعره بالثقل.

القطعة الثانية قطنية ونصف كم.

القطعة الثالثة هي الأهم، وتكون صوف لأنها ستعزل حرارة الجسم، ولن يفقد حرارته بسهولة.

القطعة الرابعة ستكون الملابس الرئيسية في البيت أو الخارج.

بعد الملابس يمكن لف الطفل في بطانية خفيفة.