بوت قائدي الدراجات النارية نجم موضة الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Elle” أن بوت قائدي الدراجات النارية يمثل نجم موضة الأحذية النسائية في شتاء 2022-2023 ليمنح المرأة إطلالة جريئة على غرار نجمات الروك.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن بوت قائدي الدراجات النارية يمتاز بساق واسعة ومقدمة مستديرة، كما أنه يزدان بالأبازيم والحلقات المعدنية والبراشيم.

وأشارت “Elle” إلى أن بوت قائدي الدراجات النارية يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع سروال جينز ممزق، بينما يمكن تنسيقه مع تنورة قصيرة أو فستان للحصول على إطلالة أنيقة تنطق بالرقة والأنوثة.

ولتأكيد طابع الروك الجريء يمكن تنسيق بوت قائدي الدراجات النارية مع سروال جلدي وجاكت جلدي أيضا.

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