ما هي فوائد الخضراوات المجمدة للصحة؟.. «الأمهات بتخزنها من السنة للسنة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث الأمهات وربات المنازل على فوائد الخضراوات المجمدة للصحة، خاصة التي يتم تخزينها في غير أوانها لطهيها فيما بعد، إذ تحاول السيدات حفظها داخل الثلاجة والفريزر لأطول وقت ممكن، خاصة الأنواع التي تفضلها الأسرة والأطفال، والتي يمكن أن تكون اقتصادية وغير مكلفة لسيدات المنازل خاصة في العزومات الكبيرة التي تتطلب وجود العديد من الأصناف على مائدة الطعام.

ما هي فوائد الخضراوات المجمدة للصحة، ربما بات السؤال الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي محيط تجمع السيدات والأمهات وعبر الجروبات الخاصة بهم، كُل يحاول البحث عن الفوائد التي تعود بالنفع على الأطفال ويستطيعون الحصول على الفوائد والقيمة الغذائية منها.

ما هي فوائد الخضراوات المجمدة للصحة؟

وردت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد بحوث التكنولوجيا والغذاء، على السؤال الذي حيَّر الكثير من السيدات، خلال حديثها لـ«هُن»، إذ تقول: «الخضراوات المجمدة تعبر وسيلة الكثير من الأمهات وربات المنازل التي تقوم بتخزينها داخل الفريزر من العام للعام الآخر وأحيانا تطول المدة حينما يشتاق الأطفال والأسرة بوجه عام لتناول نوع ما، إذ تحافظ تلك الخضراوات المجمدة على الفيتامينات والعناصر والمعادن التي توجد بها أطول وقت ممكن، دون تغيير في الطعم».

فوائد الخضراوات المجمدة للصحة

وأشارت خبيرة التغذية خلال الحديث إلى أن الخضراوات المجمدة تقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسرطان، إذ تساعد تناول الخضراوات على تقوية المناعة كونها تحتوي على العديد من العناصر المهمة والألياف والفيتامينات، كما يمكن تحضيرها بأقل وقت ممكن، كما تعتبر اقتصادية أكثر من الطازجة وتعيش وقتا أطول بعمر التخزين، وكان أشار عدد من الباحثين إلى أن الخضراوات بعد السلق والتجميد داخل الفريزر لا يتغير محتواها الكيميائي.