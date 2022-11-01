الامارات | أميركية على "تيك توك" تنبش وصفات الطبخ.. من القبور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمام شواهد القبور، تختلف الأحاسيس وتتفاوت طرق التصرف، فهذا يبكي، وذلك يضع باقة الزهور للميت، ولكن بين السطور القليلة على حجارة المدافن هذه، تختبئ وصفات لأطباق، تتولى امرأة أميركية إحياءها عبر شبكة "تيك توك".

وتحظى مقاطع الفيديو التي تنشرها روزي غرانت عبر حساب [email protected] بملايين المشاهَدات، إذ تعرض من خلالها أمينة المكتبة هذه البالغة 33 عاماً ما يشبه "كتاب طبخ" اكتشفته على أضرحة الراحلات، ومن صفحاته مثلاً الحلوى بالخوخ أو فطيرة التوت أو الكراميل الناعم.

لكنّ "ضيق المساحة المتوافرة على شاهد القبر"، بحسب ما تقول غرانت لوكالة فرانس برس، يحول دون وجود كل المعلومات المتعلقة بالطبق عليه. وفي ضوء شحّ المعطيات هذا، تلجأ روزي إلى تخمين وقت الطهو ودرجة الحرارة، قبل أن تُعينها التعليقات التي ينشرها المشاهدون تحت مقطع الفيديو المتضمن محاولتها الأولى، على التحسين وسد الثغر في المرة الثانية.

وكانت المصادفة وراء اكتشاف روزي غرانت أول وصفة مقابر، هي وصفة بسكويت "سابليه فيينا" من ناومي أوديسا ميلر داوسون التي توفيت عام 2009 عن عمر يناهز 87 عاماً ودُفنت في مقبرة غرينوود في بروكلين بنيويورك.

فعندما كانت متدربة في الأرشيف الرقمي لمقبرة في واشنطن، تعرّفت بشكل أكبر على عالم القبور والمدافن، فبادرت إلى إنشاء حساب على "تيك توك" خصصته للغرائب التي تُكتشف في هذه الأماكن. ومن خلال الاستفسار، توصلت إلى العثور على وصفة داوسون على الإنترنت.

وتقول أمينة المكتبة التي انتقلت في مرحلة لاحقة إلى لوس أنجليس "لا يقتصر الأمر على أن هذه المرأة كانت تحب البسكويت، بل كانت المكونات مدوّنة على قبرها! لقد وجدت ذلك أمراً مذهلاً وتساءلت ما هذا؟ ما هذه الوصفة؟ ما طَعم قطع البسكويت هذه؟ كنت فضولية جداً".

- ملايين المشاهدات -

منذ نشرها مقطع الفيديو الأول هذا في الأول من أكتوبر، اكتشفت روزي غرانت عشرات الوصفات، معظمها أرسلها إليها متابعوها الذين بلغ عدد المشتركين منهم 108 آلاف، فيما وصل عدد المشاهدات على "تيك توك" إلى الملايين.

حتى أنها تلقت اتصالات من عائلات المتوفيات اللواتي تعدّ وصفاتهنّ.

وكل الوصفات التي عثرت عليها روزي كانت موجودة على شواهد قبور لنساء معظمهن رحلن قبل أقل من 30 عاماً. وتوضح غرانت أن "لكثرٍ منهنّ أحفاد وأبناء أحفاد على "تيك توك". وقد علق عدد منهم على مقاطع الفيديو قائلاً مثلاً "هذه جدتي ، هذه هي الوصفة التي كنا نطهوها، أنصحك بتنفيذها بهذه الطريقة".

وبين المقاطع التي تشرح فيها عن الوصفات، حلوة كانت أو مالحة، تستكشف أمينة المكتبة عبر صفحتها عالم المدافن، وتروي حياة النساء المتهمات بالسحر خلال "محاكمات سالم" الشهيرة، وقصصاً عن المشاهير المدفونين.

ووفرت هذه التجربة شيئاً من الارتياح النفسي لروزي غرانت التي فقدت جدتيها خلال الجائحة.

وتقول "هذه العملية برمتها جعلتني أدرك أن الناس والمجتمع يكونون أفضل حالًا عندما يفكر المرء في موته. ليس بمعنى أن يفرح الإنسان بالموت، بل أن يدرك أن لا مشكلة في أن يموت يوماً بعد أن يكون عاش حياته على أكمل وجه".

احتفالا بـ "الهالوين"، ستجرّب روزي غرانت وصفة جديدة من مطبخ المقابر، هي المثلجات بنكهة المشمش. وستختتم مقطع الفيديو، كما تفعل كل مرة، بالعبارة الآتية: "إنه طبق قاتل" لشدة ما هو شهي.