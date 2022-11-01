3 نصائح ضرورية لحماية الشفاه من التشقق في الشتاء.. اختاري المرطب المناسب

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

جفاف الجلد واحد من الأزمات التي يتعرض لها ملايين الأشخاص حول العالم، خاصة خلال فصل الشتاء، الذي يمكن أن يكون بمثابة وقت قاسٍ لتلك الأزمة، خاصة تشقق الشفاه، والتي قد تصل إلى مراحل بالغة الصعوبة في بعض الأحيان.

ولمواجهة أزمة تشقق الشفاه والحفاظ على نضارتها وترطيبها خلال أيام فصل الشتاء، قدم موقع clevelandclinic العالمي، عددا من الخطوات التي تساهم في ترطيب هذا الجزء.

1- اختاري مرطب الشفاه المناسب

أولى الخطوات وأهمها هو اختيار مرطب مناسب للوضع على الشفاه، والذي يجب أن يحتوي على الفازلين أو الزيوت الأساسية أو الجلسرين، حيث تحبس هذه المواد الرطوبة داخل الجلد، وتساعد على التئام التشققات في بشرتك.

2- التأكد من احتواء مرطب الشفاه على واقي من الشمس

عنصر آخر مهم في مرطب الشفاه هو واقي الشمس، فعلى الرغم من برودة درجات الحرارة، إلا أنه لا يزال من الممكن أن تحترق شفتيك وتكون أكثر عرضة للحرق من بقية وجهك، حيث إن الجلد أرق وأكثر حساسية.

3- الحفاظ على الرطوبة

قد يكون جفاف الجلد سببًا مرتبطًا بجفاف شفتيك، لذلك يجب عليك تناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم، وذلك لمنح الجسم الرطوبة اللازمة له.