ماذا يرتدي الطفل حديث الولادة في الشتاء؟.. اهتمي بـ5 أمور ضرورية

القاهرة - سمر حسين - ماما

ماذا يرتدي الطفل حديث الولادة في الشتاء؟ سؤال يحير العديد من الأمهات بالتزامن مع دخول الفصل ذو الطقس البارد، وذلك حرصًا للحفاظ على صحة هؤلاء الرضع، وحماية أجسادهم الصغيرة من التعرض لانخفاض درجات الحرارة، والإصابة بالأزمات الصحية المختلفة، والتي قد تؤثر عليهم بصور كبيرة وبالغة نظرًا لمناعتهم الضعيفة خلال هذه الآونة.

ويظل سؤال ماذا يرتدى الطفل حديث الولادة في الشتاء؟ هو محل الاهتمام مع حلول كل عام، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لاستقبال هذا الفصل.

ماذا يرتدى الطفل حديث الولادة في الشتاء؟

وللرد على تساؤل ماذا يرتدى الطفل حديث الولادة في الشتاء؟، أوضح موقع parents العالمي، بعض النصائح الخاصة بالأمر، والتي يسهل على الأم اتباعها خلال أشهر فصل الشتاء.

1- ألبسي الطفل عدة طبقات

تقول مولي برودر، طبيبة أطفال في مستشفى الأطفال في مركز مونتيفيوري الطبي في مدينة برونكس الأمريكية، إذا كنتي تشعرين بالدفء عند ارتداءك سترة فوق ملابسك مع البدء في انخفاض درجات الحرارة، فيجب أن يرتدي طفلك في هذا التوقيت عدة طبقات فوق بعضها البعض، والتي تتمثل في ملابس قطنية، ومن ثم السترة الأساسية، ومعطف ثقيل «جاكيت»، أو وضعه داخل البطانية الخاصة به.

علاوة على ذلك، يجب تلبيسه طبقة أخرى من البنطال، وأنهي الأمر مع وقبعة وقفازات وجوارب دافئة للحفاظ على اليدين والقدمين دافئين.

وتنصح طبيبة الأطفال بضرورة اختيار بعض أنواع الأقمشة بما ذلك القطن الجيد، حتى تتمكني من تلبيسه الملابس وخلعها حسب الحاجة.

2- في حال انخفاض درجات الحرارة

إذا انخفضت درجة الحرارة بصورة كبيرة خلال ذورة فصل الشتاء، فمن الأفضل أن تبقي صغيرك داخل المنزل باستثناء الأوقات التي تطلب اصطابه للخارج بالضرورة، وفي هذه الأثناء، يجب أن تلبسيه سترة شتوية ثقيلة فوق ملابسه، وقبعة تغطي آذانه، وقفازاته وبطانية.

ويجب في هذا التوقيت فحص رضعيك كثيرًا، فعند ظهور بعض العلامات عليه، فقد تكون إشارة لإصابته بالأنفلونزا والحرارة العالية، والتي تتمثل في إحمرار الوجه، ودفء الجلد، والعيون الدامعة.

3- تدفئة رأسه وقدميه

حافظي دائمًا على جعل رأس رضيعك وأقدامه مغطاة جيدًا، لأن عدم تدفئة تلك الأجزاء جيدًا تفقده حرارة جسمه بشكل ملحوظ، وقد تعرضه للإصابة بنزلات البرد، وعند حملك له يجب عليكي التأكد من عدم ضغط وجهه على صدرك أو ملابسك، خاصة عندما ترتدي سترة شتوية ثقيلة، وذلك للحفاظ على مجرى الهواء خاليًا أمامه.

4- حمل الرضيع داخل العربة

عند وضع الرضيع داخل العربة المخصصة له، عادة ما تتم تغطيته ببطانية ثقيلة لحمايته من التعرض للبرد القارص، لكن يقترح أطباء الأطفال بوضعه داخل بطانية أخرى أو سترة ثقيلة أولاً، مع تلبيسه قبعة، وجوارب طويلة، وقفازات، ثم يوضع أسفل بطانية أثقل وإبقائها إلى مستوى الصدر.

5- حافظي على درجة الحرارة الداخلية

قد تكوني قلقة بشأن شدة برودة الطقس على جسم صغيرك، لكن الحرارة الزائدة في الداخل يمكن أن تكون بمثابة مشكلة له أيضًا، فتقول الطبيبة الأمريكية إن تدفئة الأماكن المغلقة منخفضة الرطوبة، مع نقص الرطوبة في الهواء هو الذي يمكن أن يجفف بشرة طفلك الرقيقة.

ولتجنب ذلك تعرض رضيعك لأزمة الشعور بالبرد وغيرها من المشكلات الصحية المترتبة على هذا الأمر، حافظي على درجة حرارة الغرفة باردة بقدر ما يمكنك تحملها أثناء النهار، وعندما ينام طفلك الصغير، يجب عليكي ضبط منظم الحرارة على درجة أقل، لأن ذلك الأمر الذي سيفيد بشرة طفلك فحسب، ويمكن أن يقلل أيضًا من مخاطر متلازمة موت الرضع المفاجئ.