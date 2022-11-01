وادي عشار بالعلا.. ملاذ سياحي فاخر في قلب الصحراء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

يقع وادي عشار في محافظة العلا، المدينة الصحراوية التاريخية الشهيرة بنقطة التقاء حضارات العالم القديم، والتي تقع شمال غرب المملكة العربية السعودية. وهو واد محفوظ من أياد البشر على مدار آلاف السنين، ويتميز بجمال تضاريسه الممتدة لملايين السنين، والأخاديد الدقيقة التكوين والتشكيلات الصخرية، التي تقدم مناظر بانورامية فريدة، تتغير ألوانها خلال النهار مع الضوء المتغير من شروق الشمس إلى غروبها.

وفي قلب وادي عشار بالعلا، تم افتتاح فندق بانيان تري العلا بين ممرات وصخور الوادي المهيبة، معلنا اكتمال عروض المنتجعات الفاخرة في محور وادي عشار الخلاب.

يعد المنتجع ذو الخمس نجوم والمكون من فيلات أول فنادق سلسلة منتجعات وفنادق بانيان تري الفاخرة في المملكة، وهو مصمم ليندمج بسلاسة مع البيئة الصحراوية الطبيعية المحيطة به. يمتلئ المنتجع بعناصر مستوحاة من الطبيعة البدوية للتراث النبطي، ويعكس هوية العلامة الفندقية، التي دائما ما تدخل العناصر والتأثير المحلي في تصميمات منشأتها. وتقدم فيلات المنتجع البالغ عددها 79 تجربة غامرة ومتعددة الحواس مستوحاة من البيئة المحيطة الهادئة والساحرة.

ينضم فندق بانيان تري العلا إلى الفندق الفاخر المجاور، منتجع هابيتاس العلا، والذي تم افتتاحه أواخر العام 2021؛ حيث يقدم ضيافة مستدامة قائمة على جودة التجربة.

تستمر علامة هابيتاس في تعزيز مكانتها كعلامة مبتكرة وخلاقة في صناعة الضيافة عبر تركيزها على المجتمع والموسيقى والعافية والفنون والإبداع - وهي الركائز، التي تجسد وجهة العلا، التي كانت مفترقا لطرق الحضارات ونقطة التقاء للثقافات لآلاف السنين.

كما تقدم مجموعة هابيتاس تجربة التخييم الفاخرة في الكرفانات "كرافان هابيتاس" وهي تجربة تخييم وإقامة مختلفة ومميزة. تعد هذه المركبات الترفيهية الفاخرة والموجودة في الواد المطل على الواحة مثالية للمسافرين الجريئين، الذين يبحثون عن تجربة تخييم في الهواء الطلق، مع عروض الضيافة الفريدة للمكان والأطعمة والمشروبات المقدمة من هابيتاس.

تم تصميم كلا المنتجعين مع مراعاة الطبيعة والحد الأدنى من البصمة الكربونية في الواد الصحراوي الذي تحيط به الرمال الملونة والمناظر الطبيعية التي تبرز البيئة الصحراوية وطبيعتها الجميلة.

ومع اكتمال مرافق الإقامة في وادي عشار، أصبحت العلا نقطة ساخنة على خارطة المسافرين الدوليين الباحثين عن تجربة أصيلة لا مثيل لها، مع طابع من الخصوصية.

قاعة مرايا

تم تصميم المنتجعات والكرفانات بشكل مثالي للضيوف القادمين لحضور الفعاليات والمناسبات والحفلات الموسيقية والفنية في قاعة مرايا، والتي تقع أيضا داخل وادي عشار، ويعد المبنى أكبر المباني المغطاة بالمرايا في العالم. تشتهر مرايا بتنظيم الحفلات الموسيقية والترفيهية والتجمعات متعددة الأغراض. تنهض قاعة مرايا من الرمال مثل السراب لتعكس جمال الجبال والكثبان الرملية المحيطة بها.

تستضيف مرايا حاليا سلسلة من الحفلات المنظمة كجزء من فعاليات تقويم "لحظات العلا"، إذ يؤدي على مسرحها في نوفمبر القادم العديد من الفنانين والفرق الموسيقية بمن فيهم فرقة البوب الأمريكية الشهيرة "ون ريببلك" والفنان العالمي "جون ليجند" بالإضافة للعديد من الأحداث والمناسبات المهمة، التي تقام دوريا بها مثل مؤتمر الحِجر للحائزين على جائزة نوبل.

المنتجع الصحي والرفاهية في وادي عشار

تعد الأجواء الهادئة والواسعة في وادي عشار مثالية لتجارب العافية والاسترخاء، مع عروض العافية للفنادق الفاخرة بها، والتي تعكس طبيعة العلا كواحدة من أهم مناطق الاستجمام والراحة بالمنطقة.

ففي بانيان تري العلا، يتم تقديم تجارب الاستجمام في المنتجع الصحي "سبا"، موفرا للضيوف عناصر الطبيعة العلاجية مع دمج الممارسات والتقنيات المحلية والشرقية في هذا المجال. كما يمكن للضيوف الاسترخاء في المسبح الصخري الهادئ والأفق المطل على الوادي بعد جلسة تمرين للياقة البدنية أو بعد علاج سبا مميز.

أما هابيتاس العلا، فيقدم تجارب الاستجمام في منتجع "ثريا"، والذي تم تسميته على اسم كوكبة نجمية استخدمها البدو على نطاق واسع لمعرفة الطرق. يوفر هذا المكان مساحة هادئة للتأمل مع غرف علاج "سبا" ومركز للياقة البدنية واستوديو مخصص لممارسة اليوجا. كما يتم تقديم جلسات اليوجا للضيوف بشكل منتظم، بالإضافة لعلاجات التدليك الصحي، والتي يشتهر بها المنتجع.

مطاعم وادي عشار

أصبحت خيارات الطعام المقدمة في وادي عشار متنوعة للغاية، خاصة بعد إضافة مطعمين جديدين من بانيان تري العلا، لتقدم المجوعة الكاملة للمطاعم مزيجا مثيرا من الطعام المحلي والتقليدي وصولا لأول مطعم تايلاندي في العلا.

يقدم مطعم "سافرون"، وهو المطعم التايلاندي المميز في بانيان تري، المذاق المثالي للمطبخ التايلاندي المعاصر، الذي أعده الطهاة التايلانديون المحترفون، وهو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية. يستخدم الطهاة في المطعم رائحة عشب الليمون والنكهات المميزة لحليب جوز الهند والتوابل المختلفة لتنقل المذاق الأصيل للطعام التايلاندي إلى قلب الجزيرة العربية.

أما مطعم "حرة" فيأتي بنكهة الطبيعة المحلية إلى خياراته من مجموعة ، التي تتضمن المأكولات البحرية والمقبلات الشر

ق أوسطية والمعكرونة واللحوم المشوية الطازجة والكثير غيرها. يأخذ هذا المطعم الفاخر النابض بالحياة اسمه من حرة رهط، أكبر حقل خامد للحمم البركانية في المملكة العربية السعودية.

وفي منتجع هابيتاس العلا، يقدم مطعم "تاما" والذي يعني "هنا والآن" باللغة الآرامية، أطباقا مصنوعة بعناية ومشروبات لذيذة باستخدام بعض التوابل، والتي كان يتم تداولها على طريق البخور، مما يضفي الحيوية على النكهات الفريدة لشبه الجزيرة العربية. يتميز المطعم بموقع رائع يطل على المسبح الفاخر المقابل لمساحة صحراوية لامتناهية.

أما "مرايا سوشل" فهو المطعم الشهير الموجود على سطح مبنى مرايا؛ المكان الأيقوني للترفيه والحفلات الموسيقية. يفتح المطعم أبوابه للعشاء من الأربعاء إلى السبت ويقدم مجموعة مختارة عالية الجودة من أطباق الأسماك واللحوم والخضروات والمشروبات المميزة المحضرة من منتجات محلية.

فنون وادي عشار

يتميز وادي عشار بأنه قطعة فنية طبيعية مكونة من تشكيلات صخرية وأودية ومساحات رملية شكلتها الطبيعة الأم على مدى ملايين السنين. كما يتم عرض الفنون البشرية عبر الوادي في عدة معارض فنية مثل الأعمال الفنية من إصدار "صحراء X العلا 2020" في منتجع هابيتاس العلا، والتي لا تزال معروضة بما في ذلك الترامبولين التفاعلي "يا ترى هل تراني؟" من تصميم منال الضويان ومنحوتة "نجمة" للفنانة ليتا البكيركي، التي تأخذ شكل امرأة بلون أزرق تجلس في وضع تأملي ناظرة على الأفق المحيط بهابيتاس.

كما أن وادي عشار يعد من أجمل المساحات الهادئة لركوب الخيل العربي. فعند شروق الشمس وغروبها ومع صمت وجلال المناظر الطبيعية يُعَد امتطاء الخيل الأصيل تجربة لا تُنسى.

ويتيح التنزه والمشي لمسافات طويلة حول الوادي إمكانية رؤية النقوش الصخرية القديمة والنباتات الصحراوية النادرة، في حين توجه اللافتات الزوار إلى بعض أشهر الكتابات على الصخور.

وتقدم المنتجعات أيضا مجموعة من التجارب المثيرة من مشاهدة النجوم إلى عشاء المخيمات البدوية والموسيقى واليوجا بين الأخاديد وأكثر من ذلك.

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