هل يمكن التعرف على المشاكل الصحية من بشرة الوجه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفاد خبراء الصحة بمجلة "فرويندين" الألمانية بأن البشرة تعبر عن الكثير من المعلومات حول الحالة الصحية وخاصة في منطقة الوجه، علاوة على أنه يمكن التعرف من الوجه على مدى المعاناة من تناول السكر أو الجلوتين أو اللبن بكثرة.

ويمكن التعرف على الحالة الصحية من خلال البشرة؛ حيث تظهر المشاكل الصحية التي تحدث في المعدة على شكل عدم القدرة على امتصاص العناصر الغذائية الهامة، والتي بدورها تمد البشرة بكل ما يلزم لصحتها، وتتضح مشاكل الالتهابات وعدم امتصاص العناصر الغذائية من خلال ظهور البثور والبقع والتجاعيد وغيرها على البشرة.

ونصح خبراء المجلة الألمانية بتناول المزيد من البروتينات اللازمة لعمليات بناء الخلايا وتجديدها، وهو ما يحول دون ظهور البثور ويقلل من سرعة شيخوخة البشرة، ويمكن حصول الجسم على كميته المناسبة من البروتين والأحماض الدهنية عند تناول الأسماك والزيوت النباتية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاكل البشرة لا تقتصر على سوء التغذية فقط فمن الممكن أن تكون بسبب العامل الوراثي أو التعرض للأشعة فوق البنفسجية وبعض العادات الخاطئة مثل التدخين وقلة النوم.

وأوصت المجلة الألمانية بتجنب السكر والجلوتين والحليب لمدة أربعة أسابيع عند ظهور مشاكل في البشرة، الأمر الذي سيمنحها المزيد من النضارة والصحة.

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