"كله براندات".. إطلالة ساحرة لـ ياسمين صبري.. وهذا سعرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل



نشرت الفنانة ياسمين صبري عدة صور لها عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".



حيث ظهرت مرتدية بليزر باللون الاسود مزود بأزرار ذهبية، على بنطلون جلد بتصميم فريد من براند " Balmain"، ويصل سعرهم إلى 6990 دولار، أي ما يقرب من 169 ألف جنيه مصري.

ونسقت مع الإطلالة حذاء بتصميم مختلف من الكعب، وحقيبة مصنوعة من الجلد من براند "Balmain"، سعرها 2595 دولار، بما يقارب 63 ألف جنيه مصري.

واختارت مكياجًا بسيطًا بألوان النيود، ليتناسب مع طبيعة ملامحها الجذابة.

واعتمدت ترك شعرها على طبيعته منسدلًا على أحد الأكتاف.