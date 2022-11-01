أمراض تصيب الأطفال في فصل الشتاء.. عالجيها عند ظهور الأعراض فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الأطفال يعانون من مشاكل كثيرة والإصابة بالأمراض المختلفة خلال فصل الشتاء، والتي تستلزم الذهاب للطبيب فورًا لمعالجتها حتى لا تتفاقم الأمور وتصل لمرحلة متأخرة، بعض الأمهات حديثي الولادة يبحثون عن الأمراض التي تصيب الأطفال في فصل الشتاء، لمحاولة تداركها ولتجنب الإصابة بها والبحث عن طرق لتعزيز المناعة لمقاومتها.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية أمراض تصيب الأطفال في فصل الشتاء، وكيفية التغلب عليها لتجنب الإصابة بها خاصة مع تفشي الأمراض والأوبئة المختلفة التي يعاني منها العالم أجمع ويصبح الطفل المتضرر الأول منها.

أمراض الأطفال في فصل الشتاء

تحدث الدكتور محمد منصور، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ«هُن»، عن الأمراض التي تصيب الأطفال في فصل الشتاء، إذ قال: «يعتبر فصل الشتاء الأكثر شيوعًا للإصابة بالكثير من الأمراض التي يتعرض لها البعض خاصة الأطفال، ومن بينها نزلات البرد والإنفلونزا، وهي عبارة عن عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي وتسيطر عليه، ويمكن أن تصل درجة حرارة الطفل لأكثر من 40 درجة مئوية، وتتسبب في سيلان الأنف والسعال الجاف، والقيء المستمر والإسهال».

كما حدد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، العديد من الأمراض الأخرى التي تصيب الأطفال في فصل الشتاء من بينها آلام في الحلق وصعوبة بالغة في البلع، بخلاف الحمى الشديدة التي يمكن أن تصل عواقبها للوفاة، بخلاف الاصابة بالصداع المستمر وآلام في المعدة والتي يمكن أن تتطور إلى طفح جلدي».

أمراض تصيب الأطفال في فصل الشتاء

يعتبر مرض الربو من أكثر الأمراض التي تصيب الأطفال بشكل خاص في فصل الشتاء، بسبب الطقس البارد، إذ يعتبر من الأمراض المزمنة الأكثر شيوعًا بين الأطفال، يسبب ضيق التنفس، وألم بالصدر، والذي يمكن أن يكون نتيجة الإصابة والمعاناة من الإكزيما الجلدية، هو مرض يجعل الجلد جافًا ومثيرًا للحكة وملتهبًا.