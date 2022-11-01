طرق رفع مناعة الأطفال في الشتاء.. أهمها النوم الجيد وممارسة الرياضة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع دخول فصل الشتاء يُصاب الأطفال بنزلات برد عديدة ويعاني معظم الأطفال من كثرة الإصابة بنزلات البرد وإصابات الجهاز التنفسي تلك التي تؤثر على الجسم، وذلك يرجع لعدة لأسباب بعضها لضعف المناعة وبعضها لقلة الفيتامينات والحديد الموجود بالجسم، لذلك نقدم لكِ طرق رفع مناعة الأطفال في الشتاء عليكِ إتباعها.

نصائح رفع مناعة الأطفال في الشتاء

قالت الدكتورة دعاء حامد، استشارى التغذية العلاجية بالمعهد القومي التغذية، في تصريحات لـ«هن» إن رفع مناعة الأطفال في الشتاء يتطلب العديد من النصائح عليكِ أن توجهيها لأبنائك:

- انصحيهم بالاهتمام بممارسة الرياضة حتى بعض التمرينات الخفيفة بالمنزل.

‏- يجب أن توجهيهم إلى النوم الجيد المبكر بعدد ساعات لا يقل عن ثمانية ساعات، لأن النوم المتأخر من شأنه أن يؤدي بالإخلال بقدرة جهاز المناعة على مكافحة الأمراض.

- احرصي على عدم تناولهم للمضادات الحيوية إلا بعد مراجعة الطبيب لأنها قد تساهم في بطء الرد المناعي في حال التعرض للعدوى.

- الحصول على اللقاحات الخاصة بالإنفلونزا لأنها تعطي المناعة ضد العدوى.

- اكثري لهم من تناول الفواكه والخضار لاحتوائها على العديد من الفيتامينات التي تدعم سير عملية محاربة الجهاز المناعي للأمراض.

- غذيهم بالأطعمة التي تشمل فيتامين «د» لأن تصل نزلات البرد إلى ذروتها في الشتاء عندما تكون مستويات فيتامين (د) لديهم منخفضة، وتقلل مكملات فيتامين (د) من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.

- اجعلي لهم روتينا بغرفة النوم الجيدة وهذا هو المفتاح لتهدئة الأطفال وعدم إصابتهم بالسعال وسيساعدهم الاستحمام الدافئ والأضواء الخافتة والوقت الهادئ على الاسترخاء مع منع استخدام الشاشة قبل النوم والحفاظ على غرفة نومهم جيدة التهوية.

مشروبات رفع مناعة الأطفال في الشتاء

ونصحت «حامد» باستخدام بعض الخيارات العشبية، المتوفرة على شكل مشروبات لأنها ترفع مناعة الأطفال في الشتاء وتقلل خطر الإصابة بنزلات البرد.

- المشروبات:

- احرصي على إضافة المكسرات من اللوز والكاجو لأي عصير لأنها تعتبر من الفواكه الجافة وهي مصدر قوة للأحماض الدهنية الأساسية التي تعزز المناعة.

- اصنعي لهم مشروب الحمص لأن البذور التي يحتوي عليها بها نسبة عالية من الزنك وهو عنصر غذائي مهم للغاية يحتاجه الأطفال لتعزيز المناعة وصحة الجلد. ‏

- الأعشاب المنزلية الشائعة مثل القرفة والزنجبيل للوقاية من نزلات البرد والسعال.

- مشروب التفاح سواء كان ساخنًا أو باردًا.

- مشروب السحلب والكاكاو الدافئ.

أطعمة رفع المناعة في الشتاء

‏وبحسب موقع «healthline» الخاص بصحة المرأة والطفل عزز نصائح الدكتورة دعاء حامد في أن تناولي أطفالك الأطعمة التي تحوي فيتامين «د» مثل:

- البيض والحليب الطازج لما فيهم من مواد تقوي صحة الجسد وترفع المناعة.

- الزبادي فهو مصدر كبير للبروتين ويساعد في الحفاظ على صحة العظام والجلد وهي أول حاجز ضد العدوى وعندما تكون بشرتهم صحية، فإنها تمنع البكتيريا أو الفيروسات الضارة.

- اصنعي لهم الأطعمة التي تحوي على الثوم لأنه يساعد بشكل كبير في تقوية المناعة أيضًا، سواء كان ذلك للطفل أو البالغ فيشتهر الثوم بخصائصة المضادة للبكتيريا والفطريات والمضادات الحيوية.

- اصنعي الحساء لأنه من أفضل الأطعمة التي تحافظ على دفء أطفالك أثناء الشتاء وتحافظ على الجهاز الهضمي ويمكنك تضمين هذه الخضار في الحساء من السبانخ والكرفس والبروكلي والفاصوليا والعدس.