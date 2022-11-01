كيف تواجهين تشقق الشفاه في الشتاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Instyle” أن تشقق الشفاه يُفسد مظهرها الجمالي ويقلل من أنوثة المرأة، موضحة أن التشقق يعد نتيجة حتمية لجفاف الشفاه.

ولمواجهة تشقق الشفاه، أوصت المجلة المعنية بالموضة والجمال بإجراء تقشير للشفاه، وذلك لإزالة قشور الجلد الميتة من ناحية وتنشيط سريان الدم من ناحية أخرى.

وبعد التقشير، ينبغي العناية بالشفاه بواسطة قلم عناية يحتوي على مواد مرطبة مثل زبدة الشيا أو زيت اللوز أو زيت الجوجوبا للتمتع بشفاه مخملية مفعمة بالأنوثة.

ومن المهم أيضا حماية الشفاه من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، التي قد تتتسبب في تعرض الشفاه لحروق شمسية. لذا ينبغي استخدام قلم عناية ذي عامل حماية عال من أشعة الشمس (SPF).

وفي حال تعرض الشفاه لجروح، فينبغي حينئذ استخدام مرهم للجروح يحتوي على الزنك.

وإلى جانب العناية الجيدة، تلعب أيضا التغذية السليمة دورا هاما في تمتع الشفاه بالصحة والجمال؛ حيث ينبغي تناول الأغذية الغنية بالحديد (اللحوم الحمراء والعدس والشمندر الأحمر) وفيتامين B12 (البيض واللبن والجبن والأسماك والمحار)، مع شرب الإكثار من شرب الماء.

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