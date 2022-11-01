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توقعات الأبراج وحظك اليوم 1-11: حب ورومانسية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

- برج الحمل:

مهنيًا برج الحمل: تحاول الوصول إلى نهاية الطريق بسرعة كبيرة جدًا، كن فخورًا بنفسك.

عاطفيًا: إذا كنت في علاقة، تحدث مع شريكك أولاً وقبل كل شيء.

ماليًا: لديك بعض التفكير الجاد لتفعله هذا اليوم بشأن الديون المتراكمة.

- برج الثور:

مهنيًا برج الثور: تنشغل كثيرًا بمنزلك وعائلتك عن مهامك في العمل.

عاطفيًا: تشعر بالحب والسعادة تجاه شريك.

ماليًا: يساعدك السفر واستكشاف أماكن جديدة في زيادة أموالك.

- برج الجوزاء:

مهنيًا برج الجوزاء: حان الوقت لتحقيق التوازن بين عملك وحياتك الأسرية.

عاطفيًا: ابذل قصارى جهدك لتحقيق التوازن بينها وبين إطار عقلي منطقي.

ماليًا: تخلص من أي ديون تمنعك من فعل ما تريد القيام به.

- برج السرطان:

مهنيًا برج السرطان: تحتاج إلى تعلم المزيد من الخبرات في مجال العمل.

عاطفيًا: ترغب في إدخال بعض التعديلات على منزلك أنت وشريكك.

ماليًا: قد تكون خجولًا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن مشاكلك المادية.

- برج الأسد:

مهنيًا برج الأسد: تبدأ عمل جديد اليوم.

عاطفيًا: من الصعب عليك التعبير عن نفسك بالطريقة التي تريدها بالضبط.

ماليًا: استخدم مهاراتك في زيادة مصدر دخلك.

- برج العذراء:

مهنيًا برج العذراء: يمكن لبعض الخلافات مع زملائك أن تثير غضبك.

عاطفيًا: كن حذرا في طريقة تعاملك مع شريك حياتك.

ماليًا: حاول ألا تنزعج كثيرًا فيما يتعلق بالأزمة المالية.

- برج الميزان:

مهنياً برج الميزان: ستكون مشغولًا، وبعيداً عن أي مشاكل تدور حولك في عملك.

عاطفياً: هذا هو الوقت المناسب للخروج والتواصل الاجتماعي مع شريكك.

مالياً: بدلًا من المضي قدمًا في مشروع بنفسك، فكر في الاستعانة بشريك أو صديق.

- برج العقرب:

مهنياً برج العقرب: ادرس كيفية معاملتك للآخرين، حتى لا تفقد وظيفتك.

عاطفياً: اليوم مناسب جداً للاستمتاع بالأجواء الرومانسية.

مالياً: استخدم عقلك لتجعل أمورك المالية جيدة بالنسبة لك.

- برج القوس:

مهنياً برج القوس: توقع أن تسمع بعض الأخبار الرائعة هذا اليوم.

عاطفيًا: قد تكون قادرًا على تبرير تصرفاتك مع الطرف الآخر.

ماليًا: تخلص من أي ديون تمنعك من فعل ما تريد القيام به.

- برج الجدي:

مهنياً برج الجدي: تمسك بقوة بوجهة نظرك، ولا تتخلى عنها.

عاطفيًا: ستشعر أخيراً اليوم أنك تعيد الأمور إلى مسارها الصحيح.

ماليًا: تسعى إلى تحسين وضعك المالي بكل الطرق.

- برج الدلو:

مهنياً برج الدلو: كن هادئًا في طريقة تعاملك مع زملائك في العمل.

عاطفيًا: شريكك اليوم سيكون سعيدًا جدًا لسماع أخبارك.

ماليًا: يمكنك توقع تلقي بعض الأخبار المالية الجيدة اليوم.

- برج الحوت:

مهنيًا برج الحوت: تمر بمشاكل قوية في حياتك، ما يؤثر على أداء مهامك.

عاطفيًا: تقضي بعض الوقت بمفردك، لتقييم علاقاتك بشريكك.

ماليًا: حاول أن تسيطر على نفسك وتجنب شراء الأشياء التي لا قيمة لها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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