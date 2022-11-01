متنوعة ومرعبة.. أبرز إطلالات نجوم الفن احتفالا بالهالوين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

حرص العديد من الفنانين على ارتداء الملابس التنكرية احتفالا بعيد "الهالوين"، الموافق اليوم ٣١ أكتوبر، وكذلك وضع صيحات المكياج التي تمنحهم مظهرًا مرعبًا لتغير من ملامحهم.



إطلالة غادة عبدالرازق في "الهالوين"

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا "انستجرام"صورة من احتفالها بـ"عيد الهالوين".



حيث ظهرت بإطلالة مرعبة، مستخدمة "فلتر" يظهر وجهها بالأبيض والأسود وأسنان ملطخة بالدماء.

بإطلالة الساحرة.. رزان المغربي تحتفل بالهالوين



كما شاركت الفنانة رزان مغربي، في عيد الـ"هالوين"، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفديوهات القصيرة "إنستجرام".



حيث ظهرت بشخصية الساحرة الشريرة واعتمدت مكياج قوي، واستمدتها من شخصيتها في مسلسل "وعد إبليس".



أحدث إطلالة هالوني للفنانة ساندي



كما نشرت الفنانة ساندي احتفال بعيد الهالوين، صور ومقطع فيديو عبر خاصية "الأستوري" بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو "إنستجرام".

حيث وضعت مكياج غريب وأطلت بإطلالة مخيفة وظهرت بشكل مرعب افظع جمهورها واعتمدت مكياج قوي مستخدمة ألوان داكنة على وجهها.