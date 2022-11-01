منها الجرجير.. هبة قطب تنصح الرجال بتناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في التأثير على ما إذا كانت الرغبة الجنسية لدى شخص ما مرتفعة أو منخفضة.

ومن الجيد معرفة أنواع الأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة الدافع الجنسي لديك مقابل تلك التي يمكن أن تقلله تمامًا.

وفي إطار النصائح التي تقدمها الدكتورة هبة قطب، نصحت استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، الرجال بتناول بعض الأطعمة قبل العلاقة الحميمة.

وقالت "قطب"، خلال حلولها ضيفة على برنامج "واحد من الناس"، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، إنه على الرجال تناول أطعمة مثل السبانخ والجرجير، قبل العلاقة الحميمة، نظرا للفوائد العديدة.

ونصحت استشاري العلاقات الزوجية، الرجال، مضيفة: "الجرجير من الخضروات التي تساعد الرجال على ممارسة العلاقة الحميمة بكفاءة، ويساعد على زيادة القدرة الجنسية وتحسين عملية الانتصاب".

وتابعت، أنه يمكن للرجال أيضا تناول الأفوكادو، لتزويد أجسامهم بالدهون الصحية، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

كما نصحت الرجال بتناول الفواكه التي تتميز باللون الأحمر الداكن، مثل الرمان والبرقوق والعنب والكريز، لتعزيز الصحة الجنسية.

أطعمة تقلل الرغبة الجنسية وفقا لموقع thelist

الأطعمة المعلبة

الأطعمة المقلية

منتجات الألبان

اللحوم الحمراء

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